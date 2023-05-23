Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Yavuz bir şey mi biliyor; "28 Mayıs’ta sonuçları bir saatte alırız" /23 Mayıs 2023 14:19

AKP'li Yavuz bir şey mi biliyor; "28 Mayıs’ta sonuçları bir saatte alırız"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sonucu bir saatte öğrenebileceklerini söyledi. İlk turda seçim sonuçları gece yarısından sonra belli olmuştu.

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AKP’li Ali İhsan Yavuz, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında gazetecilerle bir araya geldi.

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Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Böke‘nin aktardığına göre Yavuz, 28 Mayıs’ta sonuçları bir saatte alacaklarını söyledi.

Yavuz; “28 Mayıs’taki seçimde pusula küçük, tek zarf, tek pusula. Kargaşa yok ortada. Bir saatte sonuçları alırız.” dedi.

Yavuz, 2019 seçimlerinde İstanbul’da CHP’nin zaferi sonrası ”Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu” demiş ve bu sözü sosyal medyada alay konusu olmuştu.
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