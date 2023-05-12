AKP'li Yavuz: Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerin sonucunu herkesten önce bilecek

14 Mayıs seçimlerine saatler kala seçim güvenliğine dair bir açıklamada AK Parti kanadından geldi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını ilk öğrenen kişi olacağını iddia etti. Yavuz, "Seçimlerin sonuçlarını ilk önce Türkiye’de öğrenmek istiyoruz. Ve biz iddia ediyoruz bizim dışımızda hiç kimse o kadar hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşamayacak. Yani sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek" ifadelerini kullandı.







'DAHA AŞAĞIDA OLMAYACAK'

Yavuz, önümüzdeki seçimlerde de AKP'nin ve Erdoğan'ın alacağı oyların önceki seçimlerdeki oylardan daha aşağı olmayacağını savunarak şunları söyledi: "Pazar günü inşallah sonucu göreceğiz. Belki en son sorulacak, hiç sorulmadan şimdiden söyleyeyim. Sahanın nabzına baktığımda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda ve olup bitene bir parça dikkatlice baktığımızda sayın cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağıda olmayacağını öngörüyorum. Yine AK Parti’nin oylarının da bir önceki seçimde -2018’i kast ederek söylüyorum- yine AK Parti’nin alacağı oy oranının da bir öncekinden daha aşağıya olmayacağını bize gösteriyor.’’





'TÜM PARTİLERDEN ÖNCE ÖĞRENECEĞİZ'

Yavuz, basın toplantısı yaptığı salonun aynı zamanda seçim günü Sonuç Alım Sistemi (SAS) salonu olarak kullanılacağını söyleyerek şunları kaydetti:







"Burası ne yapmak istiyor; seçimlerin sonuçlarını ilk önce Türkiye’de öğrenmek istiyoruz. Ve biz iddia ediyoruz, bizim dışımızda hiç kimse o kadar hızlı bir şekilde bu sonuçlara ulaşamayacak. Yani sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün seçimlerin sonuçlarını herkesten önce bilecek. Ha keza biz de sayın cumhurbaşkanımızla birlikte herkesten önce bileceğiz. Bir, seçimlerin erken alınması için bu mekanizma kuruluyor. İkinci olarak da seçimlere ilişkin hiçbir oy zayi olmasın diye bir sistemimiz var. Biz sandığın başındaki arkadaşlarımızdan daha sandık sonuç tutanağı alınmadan; başka partileri izliyorum sandık sonuç tutanağını alacaklar, ilçelerine getirecekler ya da okuldan girecekler. Biz o zaman seçimlerin sonuçlarını öğrenmiş oluyoruz zaten. Bizim daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan önce görevlilerimiz daha o çetele tutulurken her bir arkadaşımıza verdiğimiz çizelgeleri dolduracaklar. Hemen orada daha okunurken pusulalar, daha sonuç bağlanmadan, imzalar atılmadan bizim arkadaşlarımız onları Sonuç Alım Sistemi’ne girecek ve biz bunu öğrenmiş olacağız. Yine ıslak imzalı olan sandık sonuç tutanaklarını da arkadaşlarımız sisteme girecek. Yine YSK uç veriyor tüm partilere. Onu da alacağız. Ama onlar arkadan gelecek. Biz sonucu önceden üç aşağı beş yukarı alacağız. Sonra bu üç veriyi karşılaştıracağız