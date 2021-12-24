Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li 'Yeliz' de ekmek kuyruklarına inanmadı: Film çekmek için /24 Aralık 2021 18:45

AKP'li 'Yeliz' de ekmek kuyruklarına inanmadı: Film çekmek için

AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yurttaşların Halk Ekmek kuyruğunda ekmek sırasına girmesine ilişkin skandal ifadeler kullandı.

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Yaşanan ekonomik krizle birlikte Halk Ekmek büfeleri önünde uzayıp giden kuyruklar haberlere konu olmuştu. ‘Yeliz’ lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında ekmek kuyruğuna giren yurttaşları hedef aldı. 

Sunucunun "Evine ekmek götüremeyen kimse yok mu?" sorusu üzerine ”Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok. Halk ekmek kuyrukları film çekmek için, fotoğraf çekmek için oluşturuluyor” dedi.

CHP'Yİ HEDEF ALMIŞTI 

Çamlı, aynı programda CHP'lilere yönelik, "Sen bana desen ki ağabey ‘Ben, bu huyumu beğenmiyorum’ vallahi, billahi, tallahi o senin kendini beğenmediğin, kendi ne ait o huyunda bile CHP’nin parmağı var. Çünkü bunlar, milletin ahlakını bozdular. İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar. Bunlar konuşulmuyor" sözleri ile büyük tepki çekmişti.
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