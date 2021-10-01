Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin "İnsan kaçakçılığında" yeni gelişme /01 Ekim 2021 15:30

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin "İnsan kaçakçılığında" yeni gelişme

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi’nin, gerçekleştirdiği söylenen insan kaçakçılığını ortaya çıkaran konsolosluk çalışanlarına ceza verildi.

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Malatya’nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nin, "çevre gezisi" altında Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün dönmemesiyle ortaya çıkan insan kaçakçılığı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Kaçakçılığı ortaya çıkaran Fidan çiftine Bakanlık tarafından cesa verildi.

Hannover Konsolosluğu’nda muavin konsolos olarak görevli olan Mehmet Fidan ve Güler Fidan, Yeşilyurt Belediyesi üzerinden gri pasaportla yapılan kaçakçılığı ilk farkeden isimler olmuştu.

Emekliliklerine kısa bir süre kalan Mehmet Fidan ve Güler Fidan, Konsolosluğunun e-postasına, Yeşilyurt Belediyesi’nin "Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek" üzere bir gezi düzenleyeceğine dair bilgilendirme mesajı gelmesi üzerine skandalı ortaya çıkarmıştı. Mehmet Fidan konuyla ilgili "Eşim Muavin Konsolos Güler Fidan, 2020 yılının son aylarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla gelen "gri pasaport" sahibi 45 kişilik kafileden şüphelendi ve olayı mercek altına aldı. Daha sonra, Almanya'ya gelenlerin geri dönmediklerini sistemden tespit ederek, Başkonsolosu defalarca uyardı. Konunun insan kaçakçılığı ile ilgili olduğunu ısrarla anlattı ve hem Ankara'ya hem de Almanya'daki 13 Başkonsolosluğa dağıtımlı bir mesajla, ivedi bir şekilde konunun Dışişleri'ne iletilmesi için bir yazı hazırladı." açıklamasında bulunmuştu.

CEZA VERİLDİ
Kaçakçılığı ortaya çıkarmalarının ardından merkeze çekilen Fidan çifti bu süreçte mobbinge maruz bırakılmıştı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı disiplin soruşturması başlatmıştı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, bakanlığın soruşturması sonucunda Fidan çiftine ceza verildi. Bakanlığın kararında, "Fiillerinizin ağırlığı ve niteliği dikkate alınarak brüt aylığınızdan 1/8 oranında 'aylıktan kesme' cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür" denildi.

İşte o kararlar:





NE OLMUŞTU?
Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya’ya gidenlerin Türkiye’ye dönmediğinin ortaya çıkması ile başlayan “insan kaçakçılığı” iddiası, diğer AKP’li belediyelere de sıçrmış, Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa ve Bursa Yıldırım gibi ilçelerde de benzer olayların yaşandığı iddia edilmişti. Öte yandan, Almanya’da başlatılan soruşturma davaya dönüşmüştü.
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