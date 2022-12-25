AKP'li yetkili: Bir çok partili 'Bu bizim için son seçim' diyor

Türkiye yaklaşan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı için hem de Meclis seçimi için sandık başına gidecek. AKP'li bir yetkili, “Birçok teşkilat mensubu ve bürokrat bu seçim bizim açımızdan son seçim olabilir düşüncesinde. Bu nedenle rekor bir başvuru olabilir” değerlendirmesini yaptı.



Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Muhalefet cephesinde de bu seçim için kazanma duygusu çok yüksek ve teşkilatlardan bürokrasiye yüzlerce kişi milletvekili olma hayali kuruyor. Bu taleplere daha önce milletvekili olmuş çok sayıda siyasetçi de eklenmiş durumda. Siyasi partilerin son dönem Meclis grup toplantıları bu talebin yoğunluğunu görmek açısından bir turnusol kağıdı. İktidardan muhalefete tüm partilerin grup toplantıları kalabalığında izleyici olarak gelen partililerin yanı sıra milletvekili olmak için nabız yoklayanların etkisi de çok yüksek. Bakalım en şık elbiseleri ile parti gruplarını dolduranlardan ne kadarı hayaline kavuşabilecek..." ifadelerine yer verildi.