Samanyolu Haber /Politika / AKP'li yetkili: Bize küsen Davutoğlu'na gitmez! /24 Ocak 2020 11:49

AKP'li yetkili: Bize küsen Davutoğlu'na gitmez!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yönetimi, "Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı kale almıyoruz" mesajı vermeye çalışsa da kapalı kapılar ardında çözülmeyi engellemek için her türlü yöntem tartışılıyor. İlk hamle olarak Davutoğlu'nun kurduğu Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) ile Şehir Üniversitesi'ne kayyım atandı. Diğer taraftan AKP'li bir yetkili, "Rüzgâr falan yok. Bize küsenler Davutoğlu’na da Babacan’a da gitmez." dedi.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) en önemli gündem maddesi Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın partiden ne kadar seçmeni ikna edeceği. 

Kapalı kapılar ardındaki endişeyi örtbas etmek isteyen AKP yönetimi kamuoyunun önünde ise iki ismi hafife aldıkları mesajını veriyor. 

"DAVUTOĞLU İLE BABACAN'I CİDDİYE ALMIYORUZ" ALGISI

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "malum zat" diye hitap ettiği Davutoğlu için dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop "Bahsettiğiniz kişi" demişti. 

Ancak partide ciddi bir çözülmeden endişe ediliyor. Buna mani olmak maksadıyla Erdoğan, birkaç hafta içinde Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile buluşacak.

Kulislerde Ali Babacan’ın bazı vekillerle temas halinde olduğu iddiası üzerine Erdoğan'ın milletvekillerini tatlı sert uyaracağı belirtiliyor. 

AKP'Lİ YETKİLİ: BİZE KÜSEN MHP'YE GİDER

Diğer taraftan Tarafsız Haber Ajansı'na mülakat veren AKP'li bir yetkili Babacan ve Davutoğlu'nun rüzgârı yakalayamadığı görüşünde. 

"Rüzgâr falan yok. AKP'den ‘oy alacağız’ dediler.  Öyle değil." diyen aynı isim, AKP'ye küsenlerin ne Davutoğlu’na ne de Babacan’a gideceğini iddia etti. 

AKP'li yetkili, "Bize küsen Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) gider. Çünkü MHP’ye gitmeyi ihanet olarak görmüyor. ‘İttifak’ diyor, Erdoğan ile birlikte diyor. Fakat Davutoğlu’na gitmeyi ihanet olarak görüyor. Post kavgası görüyor." dedi.

"MHP’ye kızan da bize geliyor. İhanet görmüyor. İyi Parti’ye gitmiyor." sözleri AKP ile MHP tabanının nasıl iç içe geçtiğinin teyidi olarak yorumlandı.
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