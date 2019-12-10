AKP'li yetkili: MHP de oy kaybediyor, ittifakın seçim kazanması zor

Yeniçağ'dan Fatih Ergin haberine göre, seçmen desteğindeki düşüş, Cumhur İttifakı'nın durumunun yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de iktidar kulislerinde tartışılır hale getirdi.







Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKP'li bir yetkili, "Sistemi değiştirirken AK Parti ve MHP oyları yüzde 50+1'yi çok rahat geçiyordu. Cumhur İttifakı dışında diğer partilerin ve oluşumların bu sistemde iktidara gelemeyeceğinden de emindik. Ancak gelinen noktada, rejim değişikliğinin Cumhur İttifakı’na yaramadığını ve Türkiye’nin yüzde 50+1 şartına mahkûm hale geldiğini görüyoruz. Şu an ittifak olarak seçim kazanacağımızın garantisi yok" ifadelerini kullandı.





'MHP'de de bir oy kaybı söz konusu'





Cumhur İttifakı'nın bütüncül olarak oy kaybı yaşadığını belirten AKP'li isim, "Çeşitli sebeplerden dolayı partisine tepkili olan AK Partili seçmenler, oylarını muhalefete vermek yerine MHP'ye veriyorlardı ve bu şekilde kaybettiğimiz oyların bir bölümü yine ittifak içerisinde kalıyordu. Ancak şimdi bu durum da söz konusu değil. MHP’de de bir oy kaybı söz konusu. Cumhur İttifakı’nın sandıktaki geleceği şu an için belirsiz bir durumda" diye konuştu.



