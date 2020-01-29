Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yetkili saklamadı: Deprem vergileri çoktan harcandı /29 Ocak 2020 10:32

AKP'li yetkili saklamadı: Deprem vergileri çoktan harcandı

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Elazığ depremi sonrası vatandaşların sorduğu deprem için toplanan paralar nerede sorusuna cevap verdi.

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Elazığ depremi sonrasında vatandaşların sık sık sorduğu, “Deprem vergileri nereye gitti” sorularına AKP’den sonunda yanıt geldi.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır” yanıtını verdi. Bostancı böylece, Hazine’de deprem vergisi gibi ayrı bir kalem bulunmadığını, bu konuda toplanan paraların Hazine’ye aktarıldığını ve sonrasında depremle ilgili ihtiyaçlara göre farklı alanlarda kullanıldığını kabul etmiş oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının sorularıyla başlayan ‘deprem vergisi’ tartışmasında, aralarında oyuncular Berna Laçin ve Şevket Çoruh’un da bulunduğu 50 kadar kişi hakkında soruşturma açıldığı haberleri medyaya yansırken, Bostancı, deprem vergisi başlığı altında toplanan paranın nereye harcandığı konusuna açıklık getirdi.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bostancı, 34 milyar dolar olduğu belirtilen deprem vergisi parasıyla ilgili, bütçeden çeşitli kaynakların deprem hazırlıkları için harcandığını söyledi ve ekledi:

“Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve devlete gönderilecek tarzında bir düzenleme söz konusu değildir, bütçenin mantığına aykırıdır. Bütçeden haberdar olanlar bunu bilirler.”
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