AKP'li yetkililer de Soylu'nun istifasında damat Albayrak'ı işaret etti

Koronavirüs ile mücadele devam ederken geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 2 saat önce duyurulmasıyla oluşan izdihamlar nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etmiş, ancak istifası kabul edilmemişti.

Uluslararası haber ajansı Reuters’a mülakat veren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yetkililer istifa kararını değerlendirdi.

Reuters’ın haberinde, bazı parti üyeleri ve analistlerin sözlerine yer verilirken, partide önemli ve etkili bir isim olarak tanıtılan Soylu’nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a potansiyel rakip olarak görüldüğü belirtiliyor.





Haberde, bazı yetkililerin, Soylu’nun istifa kararında son dönemde partide yaşanan bazı olayların birikiminin etkili olduğuna dair sözleri aktarıldı.





ALBAYRAK'I İŞARET ETTİ





AKP’li bir yetkili, “Bir süredir Albayrak ve Soylu arasında bir çekişme olduğu ve aralarında sıkıntı yaşandığı artık bir sır değil. Ancak zaman zaman ikili arasındaki çatlağın partide görünenden daha fazla hasara yol açtığı bir gerçek… Soylu’nun son istifa olayında da artık bu durum dahil, diğer bazı konulardaki birikimlerin bir patlaması olduğunu görüyoruz." dedi.





Aynı yetkili, "Üst üste yaşanan bazı olaylarda Soylu’nun üstüne fazla gidildi. Ancak hem halk hem taban hem partide Soylu’nun terörle mücadele konusundaki başarısı ve durmaksızın çalışması karşılık buluyor. Kim ne derse desin bir gücü var ve bu istifa olayında bu güç gerçek anlamda konsolide edildi.” diye konuştu.





“Kim ne derse desin Soylu’nun bir gücü var ve istifa olayının ardından gücü daha da arttı.” diyen başka bir AKP’li yetkili, “Onu kaybetmek hem partiye hem terörle mücadeleye ciddi zarar verirdi.” dedi.





Aynı yetkili, Soylu’nun partideki önemli güç merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, “Parti içinde daha fazla güç mücadelesi Pazar günü itibariyle değişti artık ama bunlar AK Parti açısından zarar verici görüntüler olmaya başladı.” ifadelerini kullandı.