Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yönetici isyan etti: 'Allah belasını versin böyle hükümetin, yaptıkları her iş gösteriş' /07 Şubat 2023 20:38

AKP'li yönetici isyan etti: 'Allah belasını versin böyle hükümetin, yaptıkları her iş gösteriş'

AKP iktidarının afet yönetimine bir tepki de partinin Hatay Kırıkhan İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve depremzededen geldi.

AKP'li yönetici isyan etti: 'Allah belasını versin böyle hükümetin, yaptıkları her iş gösteriş'

Tele 1 ekranlarında dikkat çeken görüntüler yer aldı. Canlı yayın sırasında kameralara konuşan ve kendisinin AKP Kırıkhan İlçe Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Kırıkhan'da AKP'nin kurucularından olduğunu söyleyen bir vatandaş konuştu. 

Yıkık bir binanın önünde iktidara isyan eden vatandaş, çökmüş binayı göstererek bütün çocuklarının enkazın altında olduğunu 2 gündür herhangi bir yetkilinin ya da kurtarma çalışmasının olmadığını belirtti. 

AKP Hatay Kırıkhan İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğunu belirten depremzede: "Allah belasını versin böyle yönetimin, böyle hükümetin. Yaptıkları her iş gösteriş. Gelsinler beni tutuklasınlar" dedi. 
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