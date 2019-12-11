AKP'li yöneticiler Erdoğan'a tepkili: Davutoğlu'nu hedef aldıkça büyütüyor

Bazı parti yöneticileri, “Cumhurbaşkanı’nın bu isimleri muhatap almasına gerek yoktu. Bu onları büyütür, yanlış bir strateji uygulanıyor” görüşünü dile getiriyor.







Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP’de bazı partililer, Davutoğlu ekibinin Şehir Üniversitesi etrafında dönen tartışmalardan yola çıkarak mağduriyet oluşturmaya çalıştığını belirterek, Erdoğan’ın yanıt vermesini doğru hamle olarak nitelendiriyor. Ancak parti içinde büyük çoğunluk ise bu çıkışın doğru bir strateji olmadığı görüşünde. Bazı parti yöneticileri, “Sayın Cumhurbaşkanı meseleye duygusal bakıyor. Muhatap alıp böyle bir açıklama yapmasına gerek yoktu. Kendisi yerine parti sözcüsü bir açıklama yapabilirdi. Bu tür açıklamalar karşı tarafı büyüten bir sürece dönüşebilir. Muhatap alması stratejik olarak doğru olmadı. Meral Akşener’in adını hiç anmadı, geldiği nokta ortada” değerlendirmesini yapıyor.





Bazı partililer de, Şehir Üniversitesi üzerinden yürüyen tartışmanın iki tarafa da bir yararının olmayacağını, ancak AKP’ye daha çok zarar vereceğini belirterek, “Ne dersen de, ne yaparsan yap adama sorarlar ‘bunlar senin bakanın değil miydi’ diye. O zaman söylediğin her şey boşa gider. Onlara da ‘yıllarca senin genel başkanın, cumhurbaşkanın değil miydi’ derler. Bu durum bize zarar verir, doğru değil” görüşünü dile getiriyor.