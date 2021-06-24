AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, hakkında sosyal medya üzerinden iddialar öne sürdüğü, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'ya ilişkin bir video ortaya çıktı.







CHP Mersin Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, Avukat Ali Mahir Başarır'ın patlaştığı videoda önündeki bir grup çocuğa, "Bayramoğlu köyünden Baran Korkmaz'a bu aslan parçaları teşekkür ediyorlar, ne diyorsunuz" diyor ve çocuklar da "Baran amca çok teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle yanıt veriyor.





PEKER İŞARET ETMİŞTİ





Twitter'dan paylaştığı iletilerinde, Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını öne süren Peker, Korkmaz ile ilgili tartışmaların başlaması ile söz konusu arabayı bir ilaç firmasına yolladığını iddia etmişti.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Peker, ''Bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?'' ifadelerini kullanmıştı.