Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yöneticinin teklifi Erdoğan'ı kızdırdı! /14 Ağustos 2024 16:46

AKP'li yöneticinin teklifi Erdoğan'ı kızdırdı!

Önceki gün gerçekleştirilen AKP MYK toplantısında konuşulanlar ortaya çıktı. Bir MYK üyesinin, “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” sözlerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdiği iddia edildi.

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AKP'nin gençlerle ilgili yaptırdığı son anket önceki gün yapılan MYK’da masaya yatırıldı. Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan saha çalışmasında “Kendinizi hangi kimlikle tanımlıyorsunuz?” sorusunu yöneltilen gençler açık ara farkla “Atatürkçü” cevabı vermiş, ikinci sırada ise ‘Milliyetçi’ cevabı yer almıştı.

ERDOĞAN'I KIZDIRAN SÖZLER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yapılan anket çalışması önceki gün MYK toplantısında gündeme geldi. Bir MYK üyesinin “Siyasi kimliğimizi değiştirelim. Muhafazakâr-demokrat kimliğimizden sıyrılalım” sözlerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sinirlendiği ve kızdığı iddia edildi. Öte yandan yapılan anketlerde 18-30 yaş arası gençlerde Erdoğan’ın oyunun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyundan yüksek olduğu tespiti de yer aldı. Erdoğan’ın bunun üzerine “Tanınma konusunda yaşadığımız herhangi bir sorunumuz yok. Biz icraatımızı gençlerimize daha iyi anlatmalıyız” dediği kaydedildi.

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