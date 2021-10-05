AKP'li zenginler bile kaçıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminin şirketlere el koyması, sermaye kontrolüne varan uygulamaları yatırımcıları kaçırıyor. Londra merkezli Spotlight on Corruption adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Türk girişimci ve milyonerler Türkiye’den kaçıyor.





ALTIN VİZE ALIP PORTEKİZ’E KAÇIYORLAR

Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker’in köşesine taşıdığı araştırmaya göre, Türk girişimci ve milyonerlerin göç ettiği ülkeler arasında ise, Portekiz en dikkat çeken ülkelerden biri. Ekim 2012-Ocak 2020 döneminde 8 bin 288 kişiye oturum izni veren Portekiz’e, Türkiye, son yıllarda en fazla göç veren 3 ülkeden biri oldu.





MİLYONERLERİNİ KAÇIRAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE TÜRKİYE

Altın (Golden) Visa adında uygulanan sistemde, Çin 4 bin 484 vatandaşıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 868 vatandaşıyla Brezilya, 385 vatandaşıyla da Türkiye izledi. Konut ve minimum 250 bin Euro’luk sermaye yatırımında bulunma şartının olduğu oturum izni programı ile birlikte Portekiz, 5 milyar 37 milyon Euro’luk yatırım aldı.





AKP’NİN ZENGİNLERİ DE KAÇIYOR

Yatırım karşılığı verilen Golden Vize uygulamasında Malta, Yunanistan gibi ülkelerde de Türklerin dikkat çeken payı bulunuyor. AKP’nin baskılarından kaçanların yanı sıra AKP ile zenginleşen işadamlarının da AKP Hükumetinin iktidardan düşmesi sonrasına hazırlık yapıyor. AKP’ye yakın milyonerler de yurtdışına çıkıyor.





İNGİLTERE’DEN VİZE ALMAK İÇİN 2 MİLYON STERLİN ÖDÜYORLAR

İngiltere’de yapılan bir araştırma da Türklerin İngiltere’ye girmek ve yaşamak için milyonlarca doları gözden çıkardığını ortaya koyuyor. Londra merkezli Spotlight on Corruption adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Türk milyonerler İngiltere’den vize almak için en az 2 milyon sterlini gözden çıkarıyor.