Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz' /07 Temmuz 2022 17:39

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Sağlıkta şiddet tartışmalarını daha da alevlendirecek bir görüntü ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşıma giren eski tarihli bir sokak röportajında AKP'li olduğu anlaşılan vatandaş ''Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz' ifadelerini kullandı.

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını tarafından görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya, sağlıkta şiddet problemini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Karakaya'ın ölümü üzerine sağlıkçılar sokağa dökülürken, tartışmaları alevlendirecek bir görüntü ortaya çıktı. Eski tarihli olduğu anlaşılan ve sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir sokak röportajında vatandaşın kullandığı cümleler 'yuh artık' dedirtti. Sözlerinden AKP'li olduğu anlaşılan vatandaş, Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde sağlık sisteminin daha iyi hale geldiğini ileri sürüyor. İddiasını ıspatlamak için ise 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz' diyerek sözlerini devam ettiyor. 
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AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

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