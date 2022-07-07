AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Karakaya'ın ölümü üzerine sağlıkçılar sokağa dökülürken, tartışmaları alevlendirecek bir görüntü ortaya çıktı. Eski tarihli olduğu anlaşılan ve sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir sokak röportajında vatandaşın kullandığı cümleler 'yuh artık' dedirtti. Sözlerinden AKP'li olduğu anlaşılan vatandaş, Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde sağlık sisteminin daha iyi hale geldiğini ileri sürüyor. İddiasını ıspatlamak için ise 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz' diyerek sözlerini devam ettiyor.