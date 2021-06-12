AKP'lile çifte maaşı seviyor: Bu sefer Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarına kıyak





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 3 yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Kurulu'nda bulunduklarını ileri sürdü. Yavuzyılmaz, bakan yardımcılarının her birinin aylık maaşının 61 bin 766 lira olduğunu söyledi.





Birçok AKP’li bürokratın çift maaş aldıklarını ortaya çıkaran ve sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 3 yardımcısının Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda olduğunu ileri sürdü.









