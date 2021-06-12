Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lile çifte maaşı seviyor: Bu sefer Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarına kıyak /12 Haziran 2021 11:31

AKP'lile çifte maaşı seviyor: Bu sefer Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarına kıyak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 3 yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Kurulu'ndan maaş aldıkları ortaya çıktı

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 3 yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Kurulu'nda bulunduklarını ileri sürdü. Yavuzyılmaz, bakan yardımcılarının her birinin aylık maaşının 61 bin 766 lira olduğunu söyledi.

Birçok AKP’li bürokratın çift maaş aldıklarını ortaya çıkaran ve sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 3 yardımcısının Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda olduğunu ileri sürdü.


AYLIK 61 BİN 766 TL MAAŞ

Türk Telekom Genel Kurul Tutanaklarını kaynak olarak gösteren Yavuzyılmaz, “Üç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının üçünün de Türk Telekom Yönetim Kurulunda olduğunu ve çift maaş aldıklarını tespit ettik.

1. Ömer Fatih Sayan
2. Selim Dursun
3. Enver İskurt

Her birinin aylık geliri: 61.766 TL. Kaynak: TT Genel Kurul Toplantı Tutanakları” ifadelerini kullandı.
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