AKP'lile tek maaş ile idare edemiyor: Bakan Yardımcısının aylık maaşı dudak uçuklattı

AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı 'maaşları' ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın bir diğer maaşını ortaya çıkardı.





CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, T.C. İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Mehmet Emin Birpınar'ın, Bakan yardımcılığı dışında Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığı maaşı ifşa etti. Buna göre Birpınar, Bakan Yardımcılığından 27.917 TL, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından 18.000 TL olmak üzere aylık toplam 45.917 TL maaş alıyor!





Yavuzyılmaz, kaynak olarak da Genel Kurul Toplantı Tutanağını gösterdi.







