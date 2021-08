AKP'liler arasında 'Hırsızlık' kavgası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2018 yılında yapılan ve bazı semt sakinlerinin, ‘Titanik Okul' olarak adlandırdıkları ilkokulun önce dış cephesinde dökülmeler, ardından da asma tavanında yıkılma meydana geldi.Tartışmanın fitili ise Kent Konseyleri Birliği 5. Dönem Başkanı olan Yusuf Sabri Dişli'nin, okulun görüntülerini yayınlayarak, “Eyyübiye'de 2018 yılında açılan okulun kampüsü. 8 öğrenci bu okullarda eğitim görecek. Deprem veya kasırga vurmadı. Ama, okul çöküyor. Bir öğrenci velisi sözlü iletmişti. Bir başka veli okulun görüntüsünü kayıt altına almış. 2018'de Milli Eğitim Müdürü kimdi?” yorumunu yapmasıyla ateşlendi.Bu paylaşımın altına AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba şu yorumu yazdı: Bahsi geçen okulun inşaatı yüklenicilerinin malzeme ve diğer inşaat bileşenlerinden hırsızlık yaparak şartlara uygun imalat yapmadıkları aşikardır. Ne yazık ki bugüne kadar nüfuzlarını kullanarak kendilerini imtiyazlı gören bu kişilerden, benzeri konulardaki eylemlerinden dolayı hesap sorulmadığından cesaret alarak bu hırsızlıklarını rutin hale getirmişlerdir. Haksız menfaatlerle zengin olmuş bu gibi yükleniciler ile denetimden sorumlular her kim olursa olsun, garip gurebanın hakkını savunma adına, Sayın Valimizin konuyla ilgili kusuru bulunan tüm sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı başlatıp, suçlulardan adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına olan inancım tamdır.Milletvekili Fakıbaba'dan sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından, “Sabri Bey konu ile ilgili inceleme soruşturma başlattım. Hata, eksiklik, kusur ve suiistimal tespiti halinde hukuki gereği tereddütsüz bir şekilde yapılacaktır. Saygılarımla” cevabını içeren paylaşım yaptı.Söz konusu okulu yapan ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olan İnşaat Mühendisi Ali Eyyüpoğlu, Milletvekili Fakıbaba'nın paylaşımının altına bir dizi yorum yaptı. Eyyüpoğlu yorumlarında şöyle dedi:– Ben yaptım okulu. Şovmenlik yapmana gerek yok. Tamamen kullanım hatası. Yaptığım her işin de arkasındayım. Bir internet haber sitesinde beni hırsızlıkla itham ediyorsun. Hırsızın kralı sensin. Senin elinde bir rapor varsa çıkar söylerim (Söylersin). Sen mühendis misin, hakim misin, nesin? Şovmen.– Sen o gureba edebiyatını geç. O garip gureba şimdi çadır kentlerde ve tarlada tarım işçisi. Meseleye gel. Onlar için ne yaptın? Memlekette her yıl 50 bin çocuk okula gitmiyor. Sen tarım bakanlığı yaptın. Ne yaptın?– Çatı değil, asma tavan. Bedeli 30000 TL. Hepsi bu. Hata benimse gider yaparım. Bunun için mi hırsız olacağım, utanmaz iftiracı, yalancı bir insan olmasaydın rahatlıkla iftira atmazdın.”Eyyüpoğlu'nun yaptığı bu açıklamaya AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'dan cevap gecikmedi. Fakıbaba, sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:– Sizin gibi yüzsüz, ahlaksız, hırsız ve şovmen birine cevap vererek seviyenize kendimi düşürmek istemezdim. Ama beni bu tartışmaya siz zorladınız. Size cevabım ektedir.– Ben haber konusu okulun hangi yüklenici tarafından yapıldığını bilmiyordum. Bir milletvekili olarak milletim adına olayın araştırılmasına destek vererek görevimi yaptım. Bahse konu okulu sizin yaptığınızı açıklamanızdan öğrendim ve hiç de şaşırmadım. Zaten açıklamanızla da işi doğru yapmadığınız anlaşılıyor.– Gerek bu okul ve gerekse devletten almış olduğunuz diğer ihaleleriniz de incelendiğinde, yaptığınız hırsızlıklarınızın mahkeme tarafından da teyit edileceğine inanıyorum. Esasen siz ve benzerleriniz bu memleketi yıllardır sömürmekten, fakir fukaranın hakkını gasp etmekten vazgeçin, hala doymadınız mı? Yeter artık! Benim şahsılarla problemim yok. Devleti ve milleti sömürerek haksız yere kazanç elde eden, yaptığı işin hakkını vermeyen zihniyetle problemim var. Urfa adına her zaman bu zihniyete karşı mücadele etmeye devam edeceğim. Siz ve sizin gibilerin yaptığı usulsüzlüklerin araştırılarak cezalandırılması, size imtiyaz tanıyan bürokratların da hesap vermesi için de tüm Urfalılar adına en kısa zamanda mahkemeye başvuracağım.”İddiaların hedefindeki Ali Eyyüpoğlu da Fakıbaba'nın bu paylaşımına, “Tek kelime Fakıbaba. Mağduru oynama. Ben iddia ediyorum imalatımı, projemi ve şartnameme göre yaptım. Size yalancı, iftiracı, algıcı diyorum. Başka bir iddian varsa ben mühendislik diplomamı yırtarım. Sen de istifaya var mısın. Bütün imalatlarımın arkasındayım. Yaptığım herhangi bir usulsüz imalat yoktur. Devletimizin binlerce mühendisi var gider kusur kimde ise karar verir ve tekraren düzelttirir” cevabını verdi.AKP Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile hakaretlere varan sert polemiğe giren Ali Eyyüpoğlu, Şanlıurfa siyasetinde uzun zaman yer alan Seyit Eyyüpoğlu'nun 19 çocuğundan birisi. Anavatan Partisi Kurucu üyelerinden olan Seyit Eyyüpoğlu, 19. ve 20 Dönemlerde ANAP”tan, 23. 24. ve 25. Dönemlerde AKP'den Şanlıurfa. Son Milletvekiliği yaptı. Eyyüpoğlu, son milletvekilliği seçimlerinde ise aday gösterilmedi.