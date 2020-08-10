Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine alenen destek veren akademisyenlerden biri olan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne dair “Kan dökülecek.” dedi.





Sofuoğlu, Milat gazetesine verdiği mülakatta, “4'üncü ve 45'inci maddede ‘çocuk aile tarafından baskı görüyorsa ailesinin elinden alınır’ diye bir ifade var. Cinsel yönelim kendiliğinden oluşmuyor, medyayla; iletişim araçlarıyla, televizyon dizileriyle, reklamlarla, sosyal medyayla çocukları teşvik edip özendiriyorlar. Mesela çocuk henüz 12-13 yaşındayken ’Ben cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağım’ dediğinde aile buna karşı çıkarsa 4'üncü ve 45'inci maddeye göre devlet çocuğu ailenin elinden alıp cinsiyet değiştirme ameliyatını da SGK’ya ücretsiz yaptırabilir.” dedi.





SOFUOĞLU: UYARIYORUM, KAN DÖKÜLECEK





Sofuoğlu, Milat gazetesindeki mülakatını şahsi Twitter hesabında. “Bu metin çok kan dökecek.” diyerek paylaştı.





Sofuoğlu şunları ifade etti: “Çok okudum, kafa patlattım. Bu lanet sözleşme kan dökülecek gizli tuzaklarla dolu. Sözleşmenin tamamını, dikkatle okuduğunuzda bunu anlıyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ni okumadığınızı siz biliyorsunuz . Bari bu metni okuyun. NASIL UYARAYIM ARTIK BİLMİYORUM. BU METİN ÇOK KAN DÖKECEK.”













AKP'NİN KURUCU ÜYELERİNDEN BÖHÜRLER CEVAP VERDİ





Ebubekir Sofuoğlu’nun sözlerine AKP'nin kurucu üyelerinden Ayşe Böhürler şahsi Twitter hesabında cevap verdi.





Böhürler, “Hocam ne demek bu! Siz üniversitede sosyoloji hocasınız... Bunlar nasıl ifadeler? Siz akademisyen olarak bilgiye, fikir ayrılığına böyle mi bakıyorsunuz? Makul olanı, konuşarak bir yere gelmeyi teşvik etmek yerine neden böyle yazıyorsunuz.” sorularını yöneltti.



