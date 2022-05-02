AKPliler artık herkesin gözü önünde kavga ediyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi AKP İstanbul İl Kadın Kolu kurucu üyesi Selma Yazıcı’nın partinin sahibi olduklarını ifade ettiği sosyal medya paylaşımı üzerine eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner “ AK Parti’nin kurucu üyesi olmak, AK Parti’nin sahibi olmak anlamına gelmez” şeklinde yanıt verdi.





Selma Yazıcı, "Kendini bilmeyen bir aklı evvel çıkmış Cumhurbaşkanı'nı Twitter'dan savunanlar listesi yapmış! Kimsin, insanları nasıl katagorize ediyorsun? Siyaset Twitter'da mı yapılıyor, bu ne hadsizliktir. Sizin gibiler yüzünden parti zarar görüyor, kendinize gelin" paylaşımında bulundu.





Selma Yazıcı'ya "Cezeri" adlı kullanıcı "Ak Partiyi fosil kuruculardan temizlemek lazım.





Zira kendilerini partinin sahibi sanıp, herkese ayar vermeyi kendilerinde hak olarak görüyorlar. Son zamanlarda Partiyi savunanlara karşı Teşkilatlardan bir saldırı başlatıldı. Okyanus ötesi talimatımı bu?" diye yanıt verdi.