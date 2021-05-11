Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler ateş püskürüyor: Hain, 2018'de ihanet etmiş! /11 Mayıs 2021 09:54

AKP'liler ateş püskürüyor: Hain, 2018'de ihanet etmiş!

AKP'li yazarlar, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Abdullah Gül'ün adaylığının gerçekleşmemesiyle ilgili serzenişte bulunan Ali Babacan'a ateş püskürüyor.

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2018 seçimlerinde, 11. Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'e muhalefetten ortak adaylık için teklif gittiğini ve kendisinin de masada olduğunu açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a özellikle Hürriyet Gazetesi'nin AKP'li yazarları oldukça tepkili. 

SELVİ: KUMPASIN GÖBEĞİNDE YER ALDI

Abdulkadir Selvi, "amaç, Abdullah Gül’ü kullanarak Erdoğan’ı tasfiye etmekti. O dönemde AK Parti milletvekili olan Ali Babacan ise o kumpasın tam göbeğinde yer aldığını açıkladı. Bunun tek bir adı vardır. O da siyasi iki yüzlülüktür" dedi. 

Selvi,  "Her ağzını açtığında siyasi etikten, ahlaktan, erdemli siyasetten söz eden Ali Babacan o zamanlar AK Parti milletvekiliydi. Temiz siyaset adına yeni bir parti kurup, yeni bir siyasi hareket başlatan Ali Babacan meğerse kirli siyasetin 'tam göbeği'ndeymiş. Şimdi bu Ali Babacan çıkıp bize siyasi ahlak dersi verecek. Ali Babacan o zaman tam anlamıyla siyasi ahlaksızlık yapmış. Madem Erdoğan’ı tasfiye etmek için, muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak adayı çıkarma projesinin tam göbeğinde yer alıyorsun, ben siyasi ikiyüzlülük yapamam dersin, AK Parti’den istifa edersin. O zaman kimsenin sana söyleyeceği bir şey olmaz" görüşünü dile getirdi. 

AHMET HAKAN: HAİN, İHANET ETTİ LAFI AZ KALIR

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'sa "bir yandan... AK Parti içinde kalıp Erdoğan’ın adaylığı için imza vermiş. Bir yandan da... Muhalefetin Abdullah Gül’ü aday göstermesi için çabalamış. AK Parti’den kopup ayrılanlara 'hain, ihanet etti' falan denmez. Ama Ali Babacan’ın bu yaptığını anlatmaya, 'hain, ihanet etti' kelimeleri bile yetmez" diye yazdı.
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