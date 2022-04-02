AKP'liler aynaya bakınca ne hissediyor?

BirGün'üngöre, Yurttaş ucuz ekmek, yağ, un kuyruklarında ömrünü tüketirken AKP’liler de çift maaş kuyruğuna girdi. Son olarak Türk Telekom’un yeni yönetiminde 5 AKP’li bakan yardımcısının yer aldığı ortaya çıktı. Ömer Fatih Sayan, Mahmut Gürcan, Cengiz Yavilioğlu, Selim Dursun ve Enver İskurt yönetim kurulunda yer alan bakan yardımcıları oldu. Bu isimler kurumdan 40 bin TL maaş alacak.Bakan yardımcısı olarak 39 bin 537 TL maaş alan beş isim Türk Telekom yönetim kurulu üyeliğiyle birlikte toplam 80 bin 155 TL tutarında maaş alacak. Son genel kurulda 4 milyar 954 milyon 565 bin TL temettü dağıtılacağı açıklanan Türk Telekom’un Yönetim Kurulu listesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve çok çok çok maaşlı Yiğit Bulut da yer aldı.Ülkenin mutlu azınlığı üçer beşer maaşı ceplerine indirirken milyonların kursağından kuru ekmek dahi geçmiyor. Asgari ücretin temel maaş skalası olduğu Türkiye’de milyonlar açlık sınırında. Salih Karakoç. Asgari ücretli. 2 bin lira kira ödüyor. Sık sık mesaiye kaldığını belirten Salih, “Anca böyle geçinebiliyorum ne yapayım. Elimizde olsa 24 saat çalışacağız” diyor.29 yaşındaki Tuğba Yayla da asgari ücretli bir çalışan. Evli ve 15 aylık bir çocuğu var. Eşi yarı zamanlı olarak apartman görevlisi olarak çalışıyor. Yayla, “Geçenlerde markete gittim. Hepsinden birer ikişer olmak üzere 3-4 çeşit meyve sebze, iki parça tavuk, yoğurt, çocuğa bez aldım ve 1230 lira tuttu. Çocuğa taze yemek yetiştirme derdindeyiz. Gücümüz ancak buna yetiyor” diyor.