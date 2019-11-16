AKP'liler bile güvenmiyor!

Avrasya Araştırma Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)'in işsizlik verileri üzerine yaptığı anketle ilgili araştırmasını yayımladı.





Yüz yüze görüşme yöntemiyle 2 bin 60 katılımcı ile 2-12 Kasım tarihleri arasında yapılan anket 26 il ve bağlı mahallelerinde gerçekleştirildi.





HEM AKP HEM DE CHP'Lİ SEÇMENLER TÜİK'E GÜVENMİYOR





Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz hem Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hem de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmeninin TÜİK'in rakamlarına güvenmediğini vurguladı.





Özkiraz, "Seçmenler parti ayrımı olmaksızın hemen hemen aynı oranda 'geçim sıkıntısı çekiyoruz' diyor. İşsizlik oranının çok yüksek olduğu, çalışanlarda gelirin diğer seçmenlere göre düşük olduğu Halkların Demokratik Partisi (HDP) secmenlerinde geçim sıkıntısı ve güven sorularında bu iki partiyi de geride bırakıyor." dedi.





"TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları gerçeği yansıtıyor mu?" sorusuna cevap veren hen 100 kişiden sadece 7,7'si "Gerçek oranları yansıtıyor." cevabını verdi.





100 KİŞİDEN 79'UNA GÖRE GERÇEK ENFLASYON DAHA YÜKSEK





Gerçek enflasyonu TÜİK'in ilan ettiği enflasyondan çok yüksek olduğunu belirtenlerin oranı 79,1. Yüzde 13,2 ise "Bu konuda fikrim yok." dedi.





"Sizce TÜİK işsizlik oranları gerçeği yansıtıyor mu?" sorusuna mukabil, "Gerçek işsizlik açıklanandan daha yüksek." ifadesini kullananların oranı ise yüzde 81,3 oldu.





"İşsizlik yok, iş beğenmemek var." diyenlerin oranı yüzde 4,4 oldu. Yüzde 4,4'lük kesim ise,"Bu konuda fikrim yok." cevabını verdi.





Ankete katılanların yüzde 45,9'u geçim sıkıntısı çektiğini kaydetti. Yüzde 38,1'i ise "Evet, geçinemiyorum." derken, "Hayır, rahat geçiniyorum." diyenlerin oranı sadece yüzde 16.