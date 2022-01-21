AKP'liler bile seçimde hileden korkuyor, vatandaşın yüzde 75'i parmak boyası istiyor

Türkiye’de yaşanan ekonomik ve demokrasi krizine karşı muhalefet partileri her ne kadar erken seçim talep etse de, iktidar kanadından seçimin zamanında yapılacağı açıklamaları geliyor. Ancak analistler yine de baskın seçim olabileceği konusunda partilerin hazırlıklı olması gerektiğini belirtiyor.







Türkiye’de seçimlerle ilgili bir diğer tartışma konusu da seçim güvenliği. MetroPoll tarafından yapılan son araştırma bir anlamda halkın seçim güvenliği konusunda endişe yaşadığını ortaya koydu.





Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 75’i seçimlerde mükerrer oyun önüne geçilebilmesi için parmak boyaması kullanılması gerektiğini söylüyor.





MetroPoll tarafından katılımcılara, “Seçimlerde birden fazla oy kullanılmayı engellemek için parmak boyası kullanılmalı mı?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 75,3’ü bu soruya “Kullanılmalı” yanıtını verdi.







AKP’LİLERİN YÜZDE 66,1’İ PARMAK BOYASI İSTEDİ





AKP oy vereceğini belirtenlerde parmak boyasının kullanılmasını isteyenlerin oranı yüzde 66,1 çıktı. Bu oran CHP’lilerde yüzde 79,2, İYİ Parti’lilerde 87,6, HDP’lilerde ise 78,9 olarak belirlendi.





MetroPoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, “Seçmenlerin dörtte üçü birden fazla oy kullanmayı engellemek için parmak boyası kullanılmasını desteklemektedir” dedi.













Ankette, “Hayır kullanılmamalı” diyenler yüzde 20,3 çıkarken, yüzde 4,4 ise “Fikrim yok/Cevap yok” seçeneğini tercih etti.