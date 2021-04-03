AKP'liler büyükelçi yapıldı, diplomatlar listeden çıkarıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Azerbaycan’a gönderilmesi için agremanı dahi alınan Dışişleri Bakanlığı’nın kariyer diplomatı Büyükelçi Ahmet Demirok liste dışı bırakılırken, yerine AKP eski Çorum Milletvekili Cahit Bağcı Bakü Büyükelçiliği’ne atandı.







Dışişleri Bakanlığı’nda 40 kariyer diplomatı büyükelçi Ankara’da yurtdışı merkezlerde görevlendirilmek için beklerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir AKP eski milletvekilini daha büyükelçi atadı. Azerbaycan’a gönderilmesi için agremanı dahi alınan Dışişleri Bakanlığı’nın kariyer diplomatı Büyükelçi Ahmet Demirok liste dışı bırakılırken, yerine AKP eski Çorum Milletvekili Cahit Bağcı Bakü Büyükelçiliği’ne atandı. Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Ankara’da 40’ın üzerinde Dışişleri Bakanlığı’nda yetişmiş diplomatımız görev bekliyor. Ama yine AKP eski milletvekilleri büyükelçi atanıyor. Şu anda 25 büyükelçi siyasi atandı. Büyükelçilik makamları AKP’li vekillerin emeklilik projesine değildir. Liyakatsiz atamalar Türkiye’nin itibarını zedeliyor” dedi.





ÖNCE TEBRİK, SONRA LİSTE DIŞI





TBMM Dışişleri Komisyonu’nun Perşembe günü yapılan toplantısında Komisyon üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Berlin ve Bakü’ye gönderilmesi planlanan diplomatların aradan aylar geçmesine rağmen görev yerlerine gönderilmemesinin ardında ‘siyasi atama hazırlığı olduğu’ iddiasını gündeme getirdi. Bu iddiadan 48 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’ye eski AKP milletvekili Cahit Bağcı’yı büyükelçi atadı.





40 BÜYÜKELÇİ YILLARDIR GÖREV BEKLİYOR





Dışişleri Bakanlığı’nın yetiştirdiği 40’dan fazla deneyimli büyükelçinin görev verilmeden yıllardır Ankara’da bekletildiğini açıklayan Çakırözer, “Büyükelçilik çok müstesna bir ünvandır. Devleti, bayrağı temsil eden önemli bir makamdır. Kâtiplikten başlarsınız, ataşelik, konsolosluk, maslahatgüzarlık ve büyükelçiliğe uzanan meşakkatli ve uzun bir yol. Yıllarca bu meslekte Büyükelçi olabilmek için özveriyle çalışıp çabalayan diplomatlarımız görev beklerken onların yerine dışarıdan eski milletvekilleri, saray bürokratları büyükelçi yapılıyor. Büyükelçilik makamlarının AKP’li vekillerin emeklilik projesine dönüştürülmesi bu ülkeye yapılan en büyük yanlıştır” dedi.





YURTDIŞINDAKİ BÜYÜKELÇİLERİN 25’İ SİYASİ ATAMA





Çakırözer şu anda Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı temsilciliklerinde büyükelçi olarak görev yapan isimlerden 25’inin kurum dışından siyasi atama olduğunu açıkladı. Çakırözer, “Bakü ile birlikte toplam sayı 25’i buldu. Çoğu ya eski AKP milletvekili, ya Saray bürokratı. Büyükelçiliklere yapılan teamül ve liyakat dışı atamalar hem Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte hem de Türkiye’nin dış politikadaki itibarını zedelemektedir” dedi.





PRAG’DA DA AYNISI YAPILDI





Daha önce Çek Cumhuriyeti’ne de yine kariyer diplomatı Mustafa Pulat’ın büyükelçi olarak gönderilmesine karar verilmiş, agremanı alınmış ama son dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarına adı karışan eski bakan Egemen Bağış’ı Prag Büyükelçisi atamıştı.



