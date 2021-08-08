Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı /08 Ağustos 2021 10:06

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP taraftarlarının sosyal medya platformu Clubhouse’da açtığı sohbet odasında, cezaevindeki muhalifleri öldürme ve zehirleme planları konuşuldu.

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

‘’Onları cezaevinde beslemeyelim’’ diyen yandaşlar, ”Onlara yemek vermeyelim. Yesinler birbirlerini. Bunları itlaf etmemiz gerekir. Nasıl itleri eskide zehirlerdik, öyle yapmak lazım’’ ifadelerini kullandı. Programa katılan bir AKP’li, ‘zehirleme işini kahraman bir aşçı yapar’ derken diğer bir AKP’li de ‘ucuz zehir kullanarak maliyetleri de azaltmak lazım’ şeklinde konuşması dikkat çekti.

Paraşütlü Süpermen duyurdu

Twitter'daki Paraşütlü Süpermen (@supermenlikzor) hesabı, 'Clubhouse'da cezaevindeki muhalifleri öldürme, zehirleme üzerine iktidar yanlıları arasında geçen bir konuşmaya alt yazı ekledim. Kanım dondu resmen. Buyrun insanlık ne değildir görün.' ifadeleri ile duyurdu..

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