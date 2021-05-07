Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil /07 Mayıs 2021 21:15

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan 'Yalan üretim merkezi' videosunun silinmesi AKP'lilerin tepkisini çekti. 'Clubhouse' sosyal medya platformda bir araya gelen AKP'liler tepkilerini sert bir şekilde dile getirdi.

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP Medya-Tanıtım Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, "Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu" şeklindeki sözlerine ve videonun silinmesine tepki gösteren AKP'liler Clubhouse'ta bir araya geldi. Hamza Dağ'ı hedef alan AKP'liler, "Ne kadar korkunç bir laf, ben ortada bir seviyesizlik göremiyorum. Bu 'Biz seviyesizlik yaptık' mı demek oluyor. 'Densizlik yaptık' demek o densizlik" dediler.

"REİS'E DANIŞMADI"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre "Hamza Dağ, bunu 'Reis'e danışmadan paylaştı" iddialarını dile getiren AKP'liler, "Bu bir faciadır. Böyle önemli bir videoyu Reis'e danışmadan yayınlıyorsan bir Tanıtım ve Medya Başkanı olarak bu bir faciadır" şeklinde konuştular.

'Bundan sonra partiymiş, martiymiş benim hiç umurumda değil' diyen AKP'liler şunları söyledi:

"Neyin mücadelesini yapacaksınız, kimin arkasından gideceğiz bundan sonra. Sadece Cumhurbaşkanı fotoğrafları paylaşıp, arkadaşları toplayıp, 'Kimler var burada' diye insanları toplama derdinde iken siz kafanıza göre sileceksiniz. Niye yaptınız? Benim gibi bir insan bile bunları söylüyorsa dışarıdaki ne der, kendileri düşünsün."
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