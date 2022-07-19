AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Artı TV'de Erk Acarer'in sunduğu Haber Peşinde programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çömez, AKP'li şirketlerin İngiltere'de oranın yasalarına uygun şirketler kurduğunu ve bu şirketler üzerinden Türkiye'deki şirketlerini satın aldığını açıkladı. Çömez, AKP'lilerin bunu şirketlerini İngilizleştirerek ileride başlatılabilecek süreçlere karşı koruma altına almak için yaptıklarını belirtti.





"AKP yandaşlarının ve üst düzey AKP'lilerin Londra'yı mesken tuttuğu bilinen bir gerçek. Londra bir finans merkezi, güvenlik alanı, hukukun net olarak işlediği bir yer. Çok sayıda AKP'li siyasetçiyi ve AKP'li iş adamını görüyorum. Yatırım yapanlara tanık oluyorum... AKP'de dışarıda bir arayış var.





"AKP'LİLER ŞİRKETLERİNİ İNGİLİZLEŞTİRİYOR"





Öyle şirketlere şahit oldum ki... Türkiye'de çok büyük şirket sahipleri İngiltere'de oranın yasalarına uygun bir şirket kurarak Türkiye'deki şirketlerini satın alıyorlar. Bunu yapmalarının temel sebebi Türkiye'deki şirketlerini bir anlamda İngilizleştirmek. Bu ne demek; yarın şartlar değiştiğinde, bu şirketler ile ilgili bir süreç başlatıldığında uluslararası tahkimi çalıştırabilmek ve şirketlerine İngiltere adına sahip çıkabilmek için bunu yapıyorlar."