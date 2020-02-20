Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler İş Bankası'nın nasıl el değiştireceğine karar veremiyor /20 Şubat 2020 11:57

AKP'liler İş Bankası'nın nasıl el değiştireceğine karar veremiyor

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devredilmesine ilişkin AKP’nin oluşturduğu komisyonda görüş farklılıkları ortaya çıktı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında CHP’nin İş Bankası’ndaki Atatürk’ün vasiyetinden kaynaklı hisseleriyle ilgili kurulan komisyon çalışmalarına başladı. 2 haftalık bir çalışmanın ardından bir rapor hazırlayarak Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Zaman zaman Hazine bürokratları ve BDDK temsilcilerinin de, çağrıldığı komisyonun çalışmasına göre AKP yönetimi de, hisselerin Hazine’ye devri konusunda bir yasal düzenleme getirilip getirilmeyeceğine karar verecek. Komisyon, nasıl bir formülle yasal düzenleme yapılacağı konusunda da seçenekli formüller ortaya koyacak.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre komisyonda yapılan değerlendirmelerde bazı üyelerin, hisselerin devri konusunda hemen bir adım atılarak yasa değişikliği yapılması gerektiği belirtirken, bazı üyelerin de AYM’nin hisselerle ilgili daha önceki kararlarına dikkat çekerek mesafeli bir tutum sergilediği kaydediliyor.

Komisyonda, kaygılarını dile getiren üyeler, “Eğer Anayasa Mahkemesi kararlarını hukuki olarak doğru ve yerinde kabul edersek bir düzenlemeyi nasıl açıklayacağız” görüşünü dile getiriyor. Bu teze karşılık ise AYM’nin zaman zaman birbiriyle çelişkili kararlar verebildiği, içtihat değişikliğine gidebildiği, bir yasa değişikliğinin sorunu çözebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Bazı komisyon üyeleri ise “Özel bir yasa çıkarılması gerekir” görüşünü dile getiriyor. Hisselerle ilgili atılacak bir adımın partiye getirisinin ne olacağı da ayrıca değerlendiriliyor.

MENDERES’İN YASASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Adnan Menderes’in başbakan olduğu Demokrat Parti hükümeti döneminde Atatürk’ün vasiyetiyle bıraktığı hisseler dahil CHP’nin tüm mal varlığı, 14 Aralık 1953 tarihinde çıkarılan 6195 sayılı yasayla Hazine’ye devredilmişti. AYM, 1963 yılında “Kanun, mülkiyet hakkını tamamıyla yok eden bir durum oluşturmuş ve Atatürk’ün vasiyetini iptal etmiştir” gerekçesiyle anayasaya aykırı bulduğu yasayı iptal etmişti.
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