AKP'den kaçanlar gidecek yer bulamadı: En büyük kararsız kitle

MetroPOLL Araştırma'nın Ağustos ayı kararsız seçmen anketinde henüz bir partiye oy vermekte karar veremeyen seçmenlerin oranı dikkat çekerken, kararsızlar arasında en büyük kaybı AKP yaşadı.





Millet İttifakı erken seçim çağrılarını yenilerken, Cumhur İttifakı 2023'ün beklenmesini işaret etmeye devam ediyor.





Araştırma şirketi yetkilileri ise 2022'nin sonunda erken seçim olabileceğini belirtiyor. Tartışmalar sürerken Z kuşağı seçmenle birlikte seçime büyük etki edeceği yakından bilinen kararsız seçmenlerin oranına ilişkin son ankette çarpıcı sonuçlar gözlemlendi.





Metropoll Araştırma, 2018 seçimlerinde oy verdikleri parti baz alınan katılımcılara "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu. Katılımcılardan yüzde 21.2'i "kararsız" kalırken, kararsızlar arasında en büyük kaybı AKP yaşadı.





ZİRVEDE AKP VAR





Ağustos ayı itibariyle "Kararsızım" cevabı veren seçmenlerin yüzde 37'si eski AKP seçmeni olurken, iktidar partisini yüzde 15.8 ile CHP seçmeni, yüzde 5.3 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 3.3 ile de HDP seçmeni takip etti.



