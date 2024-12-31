AKP'liler kaybetmiyor: Başkan seçilemedi müşavir oldu!





BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNE ATANDI

2019 yılında Şile Belediye Başkanı olarak göreve başlayan AKP’li İlhan Ocaklı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’li rakibi Özgür Kabadayı’ya karşı yenilgiye uğradı. Seçimin ardından başkanlık koltuğuna CHP’li Kabadayı otururken, Ocaklı yeni bir kamu göreviyle tekrar sahneye çıktı.Birgün’ün haberine göre, İlhan Ocaklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayıyla Bakan Müşaviri olarak atandı. Ocaklı, 27 Aralık tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu atamayı kamuoyuna duyurdu.Ocaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.” Yeni görevinde “ülke genelinde çalışma ve üretme hedefinde” olduğunu belirten Ocaklı, şu mesajı da paylaştı: “Hizmet anlayışımızda değişen tek şey makamımızdır. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açıktır.”Ocaklı, göreve atanmasının ardından yaptığı paylaşımı şu sözlerle tamamladı: “Allah bizleri mahcup etmesin ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.”