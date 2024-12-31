Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler kaybetmiyor: Başkan seçilemedi müşavir oldu! /31 Aralık 2024 02:06

AKP'liler kaybetmiyor: Başkan seçilemedi müşavir oldu!

İstanbul'un ilçelerinden Şile'de bir dönem belediye başkanlığı yapan AKP'li İlhan Ocaklı 31 Mart yerel seçiminde hiç beklemediği bir yenilgiye uğradı. Tekrar seçileceğine kesin gözüyle bakılan Ocaklı koltuğunu CHP'li Özgür Kabadayı'ya terketmek zorunda kaldı. Ancak İlhan Ocaklı'ya yeni bir makam koltuğu bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerilkaya'nın imzası ile Bakan müşaviri olarak atandı.

SHABER3.COM

2019 yılında Şile Belediye Başkanı olarak göreve başlayan AKP’li İlhan Ocaklı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’li rakibi Özgür Kabadayı’ya karşı yenilgiye uğradı. Seçimin ardından başkanlık koltuğuna CHP’li Kabadayı otururken, Ocaklı yeni bir kamu göreviyle tekrar sahneye çıktı.

BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNE ATANDI

Birgün’ün haberine göre, İlhan Ocaklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayıyla Bakan Müşaviri olarak atandı. Ocaklı, 27 Aralık tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu atamayı kamuoyuna duyurdu.

Ocaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.” Yeni görevinde “ülke genelinde çalışma ve üretme hedefinde” olduğunu belirten Ocaklı, şu mesajı da paylaştı: “Hizmet anlayışımızda değişen tek şey makamımızdır. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açıktır.”

Ocaklı, göreve atanmasının ardından yaptığı paylaşımı şu sözlerle tamamladı: “Allah bizleri mahcup etmesin ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'liler kaybetmiyor: Başkan seçilemedi müşavir oldu! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:11:32