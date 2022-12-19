Samanyolu Haber /Politika / AKP'liler milletle alay etmeye devam ediyor /19 Aralık 2022 21:27

AKP'liler milletle alay etmeye devam ediyor

Nebati'nin yardımcısı kiralardan dert yanan yurttaşa 'Dua edeyim, mülk sahibi olun inşallah' diyerek yanıt verdi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kendisine kiralardan dert yanan yurttaşa ''Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız'' diye yanıt verdi.

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Nebati'nin yardımcısı kiralardan dert yanan yurttaşa 'Dua edeyim, mülk sahibi olun inşallah' diyerek yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Gürcan'ın ziyaret sırasında kiralardan dert yanan bir yurttaşa söylediği sözler tepkilere neden oldu.

“BUGÜN KİRAMIZ ARTTI MORALİMİZ DÜŞÜK”

Gürcan'ın “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl?'' sorusuna esnaf, ''Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük'' diye yanıt verdi.

''Öyle mi, Allah yerini doldurur ya'' diyen Gürcan'a esnaf ise ''İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar'' sözleriyle cevap verdi.

“İNŞALLAH MÜLK SAHİBİ OLUN, ÖYLE DUA EDEYİM”

Mahmut Gürcan'ın tepki çeken sözlerini tam da bu sırada sarf etti.

Gürcan, ''İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun'' ifadelerini kullandı.
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