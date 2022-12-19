AKP'liler milletle alay etmeye devam ediyor

“BUGÜN KİRAMIZ ARTTI MORALİMİZ DÜŞÜK”

“İNŞALLAH MÜLK SAHİBİ OLUN, ÖYLE DUA EDEYİM”

Nebati'nin yardımcısı kiralardan dert yanan yurttaşa 'Dua edeyim, mülk sahibi olun inşallah' diyerek yanıt verdiHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.Bakan Yardımcısı Gürcan'ın ziyaret sırasında kiralardan dert yanan bir yurttaşa söylediği sözler tepkilere neden oldu.Gürcan'ın “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl?'' sorusuna esnaf, ''Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük'' diye yanıt verdi.''Öyle mi, Allah yerini doldurur ya'' diyen Gürcan'a esnaf ise ''İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar'' sözleriyle cevap verdi.Mahmut Gürcan'ın tepki çeken sözlerini tam da bu sırada sarf etti.Gürcan, ''İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun'' ifadelerini kullandı.