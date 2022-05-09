Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler tekme tokat birbirine girdi /09 Mayıs 2022 16:28

AKP'liler tekme tokat birbirine girdi

Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin AKP’li üyeleri arasında kavga çıktı. Tekme tokat partisinin grup odasından atılan AKP’li Meclis Üyesi Fatih Vanlıoğlu darp raporu alarak kendisine saldıran AKP’li Meclis Üyesi Halim Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumlarının ilk birleşimi öncesinde parti grupları olağan toplantılarını gerçekleştirmek üzere toplandı. AKP grup odasındaki toplantı sırasında kavga çıktı.

AKP'li Meclis Üyesi Fatih Vanlıoğlu'nun, AKP'li Meclis Üyesi Halim Yıldırım'ın saldırısına uğradığı ve tekme-tokat grup odasından dışarı atıldığı öğrenildi.

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI
Sözcü'de yer alan habere göre, daha önce Vanlıoğlu hakkında parti içinde disiplin soruşturması açıldığı ve bu süre boyunca meclis oturumlarına katılmadığı kaydedildi. Disiplin soruşturmasının ardından aklanan Vanlıoğlu'nun meclis toplantısına katılmak üzere belediyeye geldiği, AKP grup odasında AKP'li üye Halim Yıldırım'ın saldırısına uğradığı öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yıldırım'a karşılık vermeyen Vanlıoğlu'nun grup odasında çıktığı ve durumu polise bildirdiği aktarıldı. Darp raporu alan Vanlıoğlu, kendisine saldıran Halim Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Vanlıoğlu’nun, belediyenin güvenlik personelinin olayın parti grup odasında gerçekleşmesi gerekçesiyle olaya müdahale etmemesi nedeniyle belediye yönetimi hakkında da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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