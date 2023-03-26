Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi /26 Mart 2023 11:23

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

Gaziantep'te AKP’nin milletvekili aday adayı temayül yoklamasında kavga çıktı. Partililer birbirlerini yumrukladı.

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

AKP’nin Gaziantep’teki milletvekili temayül yoklamasında "blok oy” iddiası nedeniyle partililer birbirine girdi. AKP'lilerin birbirlerini yumrukladığı kavga güçlükle önlendi.

Yerel haber sitesi Olay Medya'nın aktardığına göre, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde AKP Gaziantep milletvekili aday adayları arasında yapılan temayül yoklamasında il yönetiminden M.A ile Nizip Gençlik Kolları başkanı arasında kavga çıktığı öğrenildi.

Olayı görüntülemeye çalışan bir gazetecinin de tartaklandığı salonda Divan heyetinin olmaması dikkat çekti.

124 milletvekili aday adayının ter döktüğü temayül yoklamasında blok liste krizi yaşanmış, oy kullanılan  salonda olmaması gereken aday adaylarının salonun içinde yer almasının yanlış olduğu dile getirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi Sonraki Haber >>

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:35