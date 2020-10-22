Bu nasıl muhalefet: Gelecek Partisi'nden tartışılacak hareket

Gelecek Partisi, yerli otomobil projesinin ‘yerliliğini’ sorgulayan bir paylaşım yaptı. Partinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görselde “Yerli otomobilimiz ne kadar yerli?” sorusu soruldu.









Paylaşımda TOGG’un üreteceği yerli otomobilin tasarımının İtalyan Pininfarina, elektirikli motorunun Alman Bosch, şasi sistemlerinin İngiliz Mira, bataryanın Çinli Farasis, araç entegrasyonunun Alman Edag şirketleri tarafından yapıldığı belirtildi.





AKP’lilerin yoğun tepkisinin ardından paylaşım bir bir süre sonra kaldırıldı.







