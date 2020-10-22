Samanyolu Haber /Gündem / Bu nasıl muhalefet: Gelecek Partisi'nden tartışılacak hareket /22 Ekim 2020 13:08

Bu nasıl muhalefet: Gelecek Partisi'nden tartışılacak hareket

Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından TOGG’un üreteceği yerli otomobili çoğu parçası yurt dışından alınmasını eleştiren bir paylaşım yaptı. AKP’lilerin tepki göstermesi üzerine yerli otomobille ilgili paylaşım bir süre sonra partini hesabından kaldırıldı.

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Gelecek Partisi, yerli otomobil projesinin ‘yerliliğini’ sorgulayan bir paylaşım yaptı. Partinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görselde “Yerli otomobilimiz ne kadar yerli?” sorusu soruldu.


 
Paylaşımda TOGG’un üreteceği yerli otomobilin tasarımının İtalyan Pininfarina, elektirikli motorunun Alman Bosch, şasi sistemlerinin İngiliz Mira, bataryanın Çinli Farasis, araç entegrasyonunun Alman Edag şirketleri tarafından yapıldığı belirtildi.

AKP’lilerin yoğun tepkisinin ardından paylaşım bir bir süre sonra kaldırıldı.


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