'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi. Devlet içinde kadrolaşmaya gittiği öne sürülen TÜGVA'nın bir süre, ByLock benzeri bir program kullandığı da öne sürüldü. TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığı da iddia edildi. Yurt dışında yaşayan ve belgeleri eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı söyleyen gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından, kadrolara yerleştirilenlere ilişkin oluşturulan dosyaları paylaştı. TÜGVA'dan iddialara, "belgeler sahte" yanıtı geldi.



Halk TV'de yayınlanan 'Konuşmasak Olmaz' programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz da"Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde" dedi.



Saymaz konuyla ilgili şunları söyledi;



"Benim gördüğüm kadarıyla bu evraklar sadece Metin Cihan'a gitmemiş, birden fazla kişiye gitmiş. Bildiğim kadarıyla başka gazeteciler de var, şimdi söylemeyeyim onlar kendilerini açıklayacaktır. Onlar da araştırıyorlar, bu isimler kimdir diye. Mesela bildiğim kadarıyla burada adı geçen isimlere bazı gazeteciler ulaştılar ve gerçekten bir dönem TÜGVA üyesi olduklarını ya da bir kurumda çalıştıklarını doğruladılar. Çeşitli yurtlara dağıtılan kurum, kuruluşlar listesi var. O öğrenci yurtları ne olacak mesela onların tamamına yakını Fettullahçılardan el konulmuş yurtlar. Bunlar iktidarın sosyal taban işlevi gören ENSAR, TÜRGEV, ÖNDER ve benzeri TÜGVA gibi kuruluşlara dağıtılmış. TÜGVA da diyor ki 'Bu kumpastır. Bunlar bizim kendi dökümanımız değildir' ama ben ona sordum dedim ki 'Ya siz Büyükada'daki tesis için 3 gün boyunca ortalığı ayağa kaldırdınız. 'Tuzak var, baskın var' dediniz. Neden 6 saat sustunuz. Geldiği ilk andan itibaren 'Yok böyle bir şey' demeniz lazım. 'Yok kardeşim ne öyle bir üye var. Ne bu üyeye ben referans olmuşum. Ne de öyle bir yurdum var' demektense 5-6 saat toplandılar ve bu açıklamayı yaptılar. Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde."