Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler Tuncay Özkan'la dalga geçti /29 Temmuz 2020 13:42

AKP'liler Tuncay Özkan'la dalga geçti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sosyal medya yasasına direneceğiz" diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a tepki gösterdi. Turan, Özkan için "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerede direndi acaba?" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz" şeklindeki ifadesini kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Söz konusu düzenlemeye dair görüşmelerin 16 saat sürdüğünü hatırlatan Turan, "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerede direndi acaba?" diye sordu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'liler Tuncay Özkan'la dalga geçti Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:16