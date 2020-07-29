AKP'liler Tuncay Özkan'la dalga geçti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın "Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz" şeklindeki ifadesini kişisel Twitter hesabında paylaştı.







Söz konusu düzenlemeye dair görüşmelerin 16 saat sürdüğünü hatırlatan Turan, "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerede direndi acaba?" diye sordu.



