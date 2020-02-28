Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerden açıklama geldi: Rejim unsurları vuruluyor /28 Şubat 2020 02:03

AKP'lilerden açıklama geldi: Rejim unsurları vuruluyor

İdlib'de 22 askerin şehit olmasının ardından AKP'lilerden 'boş' açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" açıklaması yaptı.

Altun açıklamasının devamında şunları kaydetti: 

Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.
Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

ÖMER ÇELİK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'se İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü. 

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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