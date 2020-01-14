AKP'lilere kızan belediye başkanı bakın ne yaptı

Belediyenin para ve araçlarını ‘Kamu Yararı Kararı’ kapsamına alarak, haczedilmesini önlemek isteyen Kahta’nın SP’li Başkanı ilginç bir protestoya başvurdu.





31 Mart Yerel Seçimlerinde, Adıyaman’ın Kahta ilçe belediyesini 300’den fazla oy farkıyla, AKP’den devrelan Saadet Partili İbrahim Yusuf Turanlı ilginç bir protesto ile gündemde. 2 Ocakta geçekleştirilen Meclis toplantısında Turanlı, Kamu Yararı Kararı”nın alınması teklifini gündeme getirdi. Başkan Turanlı, söz konusu teklifi Meclis’te oylattı. Ancak İlçe hizmetlerinde kullanılan Belediye hesabındaki paralarla Belediye’ye ait araçların “haczedilmemesi” için “kamu yararı” kararı alınması teklifi AKP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.





DANIŞTAY KARARI





‘Kamu Yararı Kararı’ ile Danıştay, borçlarından dolayı belediyelerin, kamuya hizmeti veren belediyeye ait banka hesapları, araç ve gereçlerin haczedilmesini yasaklamıştı.





AKP’LİLER İSTEMEDİ





AKP’li 14 üyenin red oyu verdiği Meclis oylaması sonucunda sokak temizliğinde kullanılan araçlar, yol ve su gibi ihtiyaçları için kullanılan paralar için de haczedilme riski doğmuş oldu. Bu duruma kızan Başkan Turanlı, kararı protesto ederek makam aracını kullanma kararı aldı. Makam aracını belediye hizmetlerine bırakan başkan traktöre bindi.