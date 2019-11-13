Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilere sınavsız jet atama /13 Kasım 2019 11:50

AKP'lilere sınavsız jet atama

Kamuda son dönemlerde yapılan atama ve görevlendirmeler tartışma yarattı. AKP'li yöneticiler ve bürokrat yakınları sınavsız ya da özel işlemlerle kamuda görevlendirilmeye devam ediyor.

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Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 13 yıl önce memuriyetten istifa edip özel çalışan ve AKP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı yaparak siyasete atılan Mehmet Eşsiz'e ‘müdür piyangosu' vurdu. Eşsiz, yaklaşık 3 ay önce, yakın arkadaşı AKP eski Milletvekili Vural Kavuncu'nun rektörü olduğu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından açıktan atamayla yeniden memur yapıldı. Sonra da sınava girmeden Sağlık Müdürlüğü'nde para ve ihalelerden sorumlu ‘Müdür Yardımcısı' oldu. Eşsiz, “Bana yönelik işlemler kanuna uygun” dedi.

MEZUN OLUR OLMAZ

Sivas AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi 23 yaşındaki Abdülmecid Demirkaynak, “Anıtlar Kurulu” olarak bilinen Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na üye yapıldı. Kurul'a deneyimli isimlerin atanması gerekirken henüz mesleğinin başındaki AKP'li Demirkaynak'ın atanması tartışma yarattı. 23 yaşındaki Demirkaynak 1 yıl önce mimarlık bölümünden mezun oldu. Mevzuata göre kurul üyelerinin ticari işletmelerinin bulunmaması gerekirken Demirkaynak'a ait mimarlık ofisi olduğu bildirildi.

TBB'NİN VAZGEÇİLMEZİ

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) memur olarak görev yapan Cemal Baş, 31 Mart Seçimleri'nde Keçiören Belediyesi'ne AKP'den Belediye Meclis Üyesi olmak için istifa etti. Baş, kuruma bu kez daha yüksek maaşa işçi olarak alındı. AKP'den de Belediye Meclis Üyesi seçildi. TBB şirketine Yönetim Kurulu Üyesi de yapıldı. Kurumda “müdürlük” görevi de verildi. Baş, “Yarım kalan projeleri sürdürmek için görev aldım. Bunlara kurumda hakim olan tek kişiyim” şeklinde açıklama yaptı.
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