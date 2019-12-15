AKP'lilere taktik verdi: Babacan ve Davutoğlu cephesine 'biz neymişiz be' dedirtiyorlar

Sonradan AKP'li olan Ahmet Hakan, AKP'deki yeni partilerle ilgili oluşan panik havasını dağıtmak için tavsiyelerde bulundu.





Babacan ve Davutoğlu için telaş yapılmamasını söyleyen Hakan, "Tam tersini yapmaları şart! Konvansiyonel medyalarında yer vermiyorlar. Hiç görmemek, durup dururken bir gizem ve bir ilgiye yol açar ki sonuçta bu oluyor." dedi.







Bugünkü yazıdan ilgili kısmı şöyle:







İKTİDAR YANLILARININ DAVUTOĞLU/BABACAN STRATEJİSİ ÇOK YANLIŞ





Sanki bir telaşları varmış gibi bir izlenim veriyorlar. Oysa telaşları olsa bile böyle bir izlenim vermemeleri gerekir.





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Her halleriyle olayı gereğinden çok ama çok fazla ciddiye alıyorlarmış gibi bir görüntü sergiliyorlar. Tam tersini yapmaları şart!





Konvansiyonel medyalarında yer vermiyorlar. Hiç görmemek, durup dururken bir gizem ve bir ilgiye yol açar ki sonuçta bu oluyor.





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Sıkılmış yumruklar, öfkeli çıkışlar, hain sesleri falan... Bütün bunlar Babacan/Davutoğlu cephesine “biz neymişiz be” dedirtir. Dedirtiyor da nitekim.