AKP'lileri kara kara düşündüren sonuçlar açıklandı

Diğer - yüzde 6.7









Seçilmiş İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla beraber, CHP yurt genelinde miting yapmaya başlamış ve erken seçim çağrısını yükseltmişti.28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tahminleri tutan Piar, Betimar ve HBS şirketlerinin ağustos ayı ortalaması alındı.3 şirketin ağustos ayında yapılan araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre AKP yine ikinci parti konumunda.CHP'nin yüzde 32.1 ile birinci parti olurken diğer partilerin oy oranları şu şekilde:CHP - yüzde 32.1AKP - yüzde 30.8MHP - yüzde 8.3DEM Parti - yüzde 8.2İYİ Parti - yüzde 5.8Zafer Partisi - yüzde 4.5Yeniden Refah Partisi - yüzde 3.6