AKP'lileri kara kara düşündüren sonuçlar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru tahmin eden anket firmaları PİAR, BETİMAR ve HBS'nin ağustos ayında gerçekleştirdiği anketlerin ortalaması açıklandı.

Seçilmiş İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla beraber, CHP yurt genelinde miting yapmaya başlamış ve erken seçim çağrısını yükseltmişti.

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tahminleri tutan Piar, Betimar ve HBS şirketlerinin ağustos ayı ortalaması alındı.

3 şirketin ağustos ayında yapılan araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre AKP yine ikinci parti konumunda.

CHP'nin yüzde 32.1 ile birinci parti olurken diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

CHP - yüzde 32.1

AKP - yüzde 30.8

MHP - yüzde 8.3

DEM Parti - yüzde 8.2

İYİ Parti - yüzde 5.8

Zafer Partisi - yüzde 4.5

Yeniden Refah Partisi - yüzde 3.6

Diğer - yüzde 6.7


Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

