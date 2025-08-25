AKP'lileri kara kara düşündüren sonuçlar açıklandı

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tahminleri tutan Piar, Betimar ve HBS şirketlerinin ağustos ayı ortalaması alındı.
3 şirketin ağustos ayında yapılan araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre AKP yine ikinci parti konumunda.
CHP'nin yüzde 32.1 ile birinci parti olurken diğer partilerin oy oranları şu şekilde:
CHP - yüzde 32.1
AKP - yüzde 30.8
MHP - yüzde 8.3
DEM Parti - yüzde 8.2
İYİ Parti - yüzde 5.8
Zafer Partisi - yüzde 4.5
Yeniden Refah Partisi - yüzde 3.6
Diğer - yüzde 6.7