AKPlileri korku dağları sardı: 'Bize de dokunur' tedirginliği başladı

Nefes gazetesinden Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP yöneticileri dahi “casusluk” iddialarını inandırıcı bulmuyor ve soruşturmanın asıl olarak kişisel verilerin korunması ihlali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.



Babacan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:



“Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan’ı hedefe koyan casusluk soruşturması konuşulmaya başladığından beri başta AKP’liler olmak üzere diğer siyasi partileri yöneticilerini, seçmen verilerini kimlere gönderdikleri telaşı aldı.



”CASUSLUK İDDİALARI İNANDIRICI BULUNMUYOR”



Öncelikle şunu söyleyelim, casusluk iddiaları, AKP’lilerin neredeyse tamamı tarafından inandırıcı bulunmuyor. Buradaki önemli sorunun olsa olsa ‘kişisel verilerin korunmasının ihlali’ olabileceği konuşuluyor. Konuşmanın tam burasında, seçim dönemlerinde bu verilerin kampanya yöneticilerine verildiği kabul ediliyor, sonrasını bilen yok!



Olay soruşturma konusu olmadan önceki süreci paylaşmakta yarar var. Yüksek Seçim Kurulu, özellikle seçim dönemlerinde tüm partilere seçmen listelerini ulaştırıyor. Amaç mükerrer oy takibi gibi konular da partilere takip olanağı yaratmak.



Hatta bu tartışma konusu olmuş. YSK’da bazı üyeler, seçmen listelerinin partilere, vatandaşların T.C numaraları olmadan verilmesi gerektiğini, bunun kişisel verilerin korunmasının ihlali anlamına geleceğini savunmuş. T.C numaraları olmadan mükerrer oy takibinin yapılamayacağını savunanlar çoğunlukta olduğu için bu karar alınmış.



”TÜM PARTİLER AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR”



Şimdi İBB üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ı hedef alan bu soruşturma, tüm partiler açısından risk oluşturuyor. Çünkü AKP’de, bu verilerin kendi kampanya şirketlerine, organizasyon yöneticilerine ve piar firmalarına verildiği biliniyor. O listelerin daha sonra nerelere kadar gittiğine bakmak gerekecek ki, bir casusluk hikâyesi daha yazılabilsin!



Demek istediğim, biraz zorlamayla tüm partiler zan altında kalabilir. Tam da bundan korkanlar var. AKP’lilerin yorumlarına göre, ortada casusluk değil de kişisel verilerin korunmasının ihlali suçu olabilir. Bunu da tüm partiler birlikte işlemiş.



Bu sürecin, seçmen verilerin partilere verilmesinin yasaklanmasıyla sonuçlanmasından şüphe edenler var. Bunun da önümüzdeki seçimin denetim ve gözetiminin engellenmesi gibi bir sonuç doğuracağı analizleri yapılıyor. Yani bu soruşturmanın ters köşe sonuçlar için yapıldığı iddia ediliyor.



Ankara, komplo teorisi üretme konusunda çok yeteneklidir…”