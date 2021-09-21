Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP'lileri korku sardı': İşte Whatsapp gruplarında dolaşan mesaj! /21 Eylül 2021 11:47

'AKP'lileri korku sardı': İşte Whatsapp gruplarında dolaşan mesaj!

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP kulislerinde dolaşan “Ya AKP giderse” polemiğinin iktidara yakın muhafazakar camiada da dile getirilmeye başlandığını yazdı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin AKP’li başkanlara yaptığı açıklamanın kulislere yansımasıyla başlayan “Ya AKP giderse” tartışması iktidara yakın muhafazakar camiaya da sirayet etti.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Fehmi Koru’nun “Konu artık, bir ihtimal olarak da olsa dile getirilmeye başlandı.” diyerek yorumladığı tartışmanın iktidara yakın muhafazakar camiaya da yansıdığını yazdı.

Taşgetiren, içinde tanınmış hocaların da bulunduğu bir çevrenin iktidar konusunda daha sorgulayıcı hale geldiğini ve yeni arayışlara girdiğini belirterek, "Daha önce de yazdım, bu bir “Ya giderse” ve hemen peşinden gelen “Ya gelirse” kaygısıdır. “Ya giderse”den kasıt Ak Parti iktidarının gitmesi, “Ya gelirse”den kasıt ise CHP’li bir ittifakın gelmesidir. " diye yazdı

"Muhafazakar camianın bu kaygılarını yabana atma eğiliminde değilim." diyen Ahmet Taşgetiren sözlerine şöyle devam etti:

"Ak Parti iktidarı ile en azından özgürlükler alanındaki kazanımlar hayati değerdedir, CHP’li bir iktidarın ise Kılıçdaroğlu ile gelişen bütün değişim görüntülerine rağmen en azından belirsizliklerinden doğan, en azından değişimin yeterince içselleştirilip içselleştirilmediği sorusundan doğan kaygıların dikkate alınması gerektiğini düşünürüm."

MUHAFAZAKAR CAMİADA DOLAŞAN MESAJ

Muhafazakar camiada dolaşan bir WhatsApp mesajında "Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım." değerlendirmesi yapıldığına işaret eden Taşgetiren, yazısına şöyle devam etti:
 
"Bizde aşağıdan yukarıya denetleme geleneği oluşmuş değil.

Hep söylüyorum, o Halife Ömer’i ikaz eden kişi, üzerindeki elbisenin kumaşını sorgulayan kişi, o kadın haklarına dokunduğunda “Sen Kuran’da Allah’ın verdiği hakkı nasıl kısıtlarsın” diye çıkışan kadının dirayeti…

Nerede onlar? Hikayeden mi ibaret? Birkaç hoca, birkaç alim, birkaç şeyh çıkıp, “Şunlar şunlar yanlış gidiyor” diyebilseydi, muhafazakar camia adına, İslam’ın tüm görünülürlüğü, siyasi alandaki bir kısmı çarpık, bir kısmı problemli manzaralardan ibaret olmazdı.

“Evdeki bulgura razı olalım?” Yooo olmayalım, o bulgur kurtlandı çünkü, böceklendi, mayası değişti…

En azından bunu söyleyelim. Ki bulgurun kurtlardan, böceklerden temizlenmesi mümkünse, mayasının düzelmesi mümkünse o yapılsın.
Sorayım hocalarımıza: Evdeki bulgurun böcekli halinden sizlere yemek yapılsa onu yer miydiniz?"
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