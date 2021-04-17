AKP'lilerin araç saltanatı hız kesmiyor: Belediye 17 milyona araç kiralamış

Denetleme Komisyonu’nun raporuna göre Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu, 2020 yılında 2 milyar 66 milyon 215 bin 607 olarak saptandı.





Raporda yapılan harcamalar dikkat çekerken, tasarruf tedbirlerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi.





Denetleme raporunda, 16 milyon 940 bin T'lik araç kiralama bedeline vurgu yapıldı, “araç kiralama bedellerinin çok yüksek olduğu, bu nedenle araç kiralama işlemlerinin tasarruf tedbirleri kapsamında gözden geçirilmesinin” uygun olacağına işaret edildi.





Komisyon raporunda, belediyenin “öz kaynak gelirlerini artırması” ve “borçlanmaların azaltması” gerektiği vurgulandı.