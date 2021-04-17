Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerin araç saltanatı hız kesmiyor: Belediye 17 milyona araç kiralamış /17 Nisan 2021 12:05

AKP'lilerin araç saltanatı hız kesmiyor: Belediye 17 milyona araç kiralamış

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Denetleme Komisyonu raporunda belediyenin 2020 yılında 16 milyon 940 bin TL araç kiralama bedeli ödendiği saptandı.

SHABER3.COM

Denetleme Komisyonu’nun raporuna göre Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu, 2020 yılında 2 milyar 66 milyon 215 bin 607 olarak saptandı.

Raporda yapılan harcamalar dikkat çekerken, tasarruf tedbirlerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Denetleme raporunda,  16 milyon 940 bin T'lik  araç kiralama bedeline vurgu yapıldı, “araç kiralama bedellerinin çok yüksek olduğu, bu nedenle araç kiralama işlemlerinin tasarruf tedbirleri kapsamında gözden geçirilmesinin” uygun olacağına işaret edildi.

Komisyon raporunda, belediyenin “öz kaynak gelirlerini artırması” ve “borçlanmaların azaltması” gerektiği vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'lilerin araç saltanatı hız kesmiyor: Belediye 17... Sonraki Haber >>

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'

Fırtınadaki Gemi

Fırtınadaki Gemi

Nehirde can pazarı

Nehirde can pazarı

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:47:51