Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerin belediye meclisinden geçirdiği 5 dosyayı İmamoğlu veto etti /14 Eylül 2020 16:32

AKP'lilerin belediye meclisinden geçirdiği 5 dosyayı İmamoğlu veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi'nde AKP grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti.

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İBB Meclisi'nde AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen 5 dosya Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere veto edildi. Veto edilen kararlar bu ay yeniden görüşülecek.

Veto edilen dosyalar arasında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen Sütlüce’deki park ile Başakşehir Sular Vadisi park alanında bulunan tuvalet, giriş takları, amfi tiyatro, nikah salonu, kadın aktive merkezi ve sosyal tesislerinin 10 yıl süre ile Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi de bulunuyor.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Beyoğlu Örnektepe mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’de bulunan taşınmazın 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na oy çokluğu ile tahsis edilmesi de İmamoğlu tarafından veto edildi.
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