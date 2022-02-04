AKP'lilerin 'Burs Hortumu' Meclis gündeminde

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI





AĞBABA: AKP’Lİ VEKİL BULAMIYORSAN DEVLETE GİREMİYORSUN





AĞBABA: EKREM İMAMOĞLU BALIK YEMİŞ AMA HARAM YEMEMİŞ





Şu resme iyi bakın diyorsun ya günlerden beri Ekrem İmamoğlu balık yemiş, Ekrem İmamoğlu balık yemiş ama haram yememiş, haram yememiş. Şu tabloya bakar mısınız, bunlar nasıl şanslı insanlar, bakın bu tabloya. Çıkın yalan deyin, burs almadık deyin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi parasıyla okumadık deyin. Oradan bağıracağınıza bunlara itiraz edin. Utanın, hala bunu savunuyorsanız. İBB’yi babanızın çiftliği gibi yönettiniz. Sadece bu değil, siz de İBB’nin makam araçlarına bindiniz mi? Onun için mi bağırıyorsunuz. İBB makam aracına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı biniyor, kadın kolları başkanı biniyor, AK Parti’nin yönetimi de biniyor.





KAVAKÇI: USULSÜZLÜK BUNUN NERESİNDE ONU DA BİLMİYORDUM





AĞBABA: ALMIŞ OLDUĞU BURS BURS DEĞİL BİR SERVET





Terkoğlu daha önce AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'in İBB'den burs aldığını hatırlattı.Terkoğlu ayrıca, "AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'in birçok belgesinde de eksik bulan İBB müfettişleri, sonunda Kalender’in eğitiminin kamuya maliyetini çıkarmış: 671 sterlin, 9 bin 940 dolar, 128 bin 247 Avro, 123 bin 722 lira" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda; AKP’li üç milletvekilinin geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu ile yurt dışında gönderilmeleri ile ilgili olarak “Yalan deyin, burs almadık deyin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi parasıyla okumadık deyin. Utanın, hala bunu savunuyorsanız” dedi.AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, “Çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum” dedi. Ağbaba ise “Almış olduğu burs burs değil bir servet. Kimle yarışmış, hangi puanla almış bunu? Bu bursu tamamen bir siyasetçiye, siyasi partiye yakınlıktan dolayı alınmış” yanıtını verdi.CHP'li Veli Ağbaba ile AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan arasında, TBMM Genel Kurulu’nda; Kavakçı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri üzerinden verilen burslarla yurt dışında eğitime gönderilmesi ile ilgili polemik yaşandı.Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geçici 1. maddesi üzerinde söz aldı. Ağbaba, konuşması sırasında; AKP’li milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı ile AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan’ın fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğrafı gösterdi.Ağbaba şöyle konuştu:Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bir alım var, kadro var, para var, ek bütçe var ama ne yok fakir fukara için torpil yok. 2 milletvekili yazı yazıyor ‘Yakınlarıma, akrabalarıma öncelik tanıyın’ diyor. Mülakatta dayısı olmayan herkes elenmiş. Mülakatta dayın yoksa devlet kademesine giremiyorsun. Bakın ne diyor milletvekili ‘Hemşehrilerimin kurumunuzda girecek mülakat sınavında yardımlarınızı bekliyorum’ diyor. Bu çocukların hakkını gasp edecek kadar insanlar utanma duygusunu kaybetmişler. Devletin her kademesinde mülakat var, AKP’li vekil bulamıyorsan devlete giremiyorsun, sana oy vermiş olsa bile giremiyorsun, kim olması lazım yeğenin olması lazım.Kavakçı ise şöyle konuştu:Biraz evvel Sayın Ağbaba üç tane çok da özel seçilmiş fotoğrafı buradan göstererek haram yememiş iddiasında bulundu. Haram yememiş deyip yedi demek istedi. Kimin haramın yiyip yemediğini gayet ne biliyoruz. Ben çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum, bunun bir usulsüzlük olduğunu bilmiyordum. Usulsüzlük bunun neresinde onu da bilmiyordum. Günlerdir sosyal medyada aylardır farklı yerlerde bağırıyorlar, usulsüzlüğü göstersinler usulsüzlük yok. Bir İBB’de 1994’ten itibaren Akbil projesinde çalışmış bir mühendis olarak belediye burslu olarak doktora ve yüksek lisansa göndermek istediğini e-maille duyurduğunda bütün çalışanlar gibi ben de başvurdum, kabulümü aldım. Doktoramı tamamladım, 4 üzerinden 4 ile tamamladım. Mecburi hizmetimin eksik kalanını da milletvekilliğim bittiği gün tamamlayacağım. Haram yedi diyemezsiniz.Ağbaba ise kürsüden şu yanıtı verdi:Ben şimdi Sayın Kavakçı’nın bu bursu alırken kimle yarıştığını merak ediyorum, kimleri geçti, kaç puanla bu bursu aldı merak ediyorum. Ayrıca almış olduğu burs burs değil bir servet. Bakın almış olduğu para 2 milyon 161 bin 291 TL. Kimle yarışmış, hangi puanla almış bunu merak ediyorum. Bu bursu tamamen bir siyasetçiye, siyasi partiye yakınlıktan dolayı alınmış. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.