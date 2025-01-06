Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerin 'Murat Kurum'un karavanı' talebi Meclis'i güldürdü /06 Ocak 2025 19:29

AKP'lilerin 'Murat Kurum'un karavanı' talebi Meclis'i güldürdü

İktidar tarafından CHP'ye geçen belediyelerin kimi iştirakler kamulaştırılırken, Beyoğlu Belediyesi'nde kimsesizlerin çorba karavanı tartışıldı. Beyoğlu Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen'in talebi ise meclis üyelerini güldürdü.

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Beyoğlu Belediyesi Meclisi’nin ocak ayı birinci toplantısı ilginç diyaloglara sahne oldu.

Geçen mart ayında yapılan seçimde CHP’ye geçen belediyenin birimleri kamu binalarından çıkartılırken bugünkü toplantıda 'karavan' tartışması yaşandı.

"MURAT KURUM'UN KARAVANIYDI GERİ VERİN"

Belediyenin AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, belediyenin kimsesizlere çorba ikram ettiği karavanın kendilerine ait olduğunu iddia etti.

Belediye Başkanı İnan Güney’e “O karavan bizim seçim dönemimizde Murat Kurum Başkanımızın karavanıydı. Çorba dağıttığınız karavanla ilgili de kiraya veren şirket birkaç kez istedi. Biz de talepte bulunduk. Karavanımızı verirseniz de çok mutlu oluruz” dedi.

"ONA DA GÖZ DİKTİNİZ"

Güney ise bu talebe gülerek “Bir karavanımız vardı, ona da göz diktiniz yani” diyerek karşılık verdi ve salondan kahkaha sesleri yükseldi.


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