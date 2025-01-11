Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerin saldırdığı vatandaşlar: Bizi linç edeceklerdi, ellerinden zor kurtulduk /11 Ocak 2025 00:56

AKP'lilerin saldırdığı vatandaşlar: Bizi linç edeceklerdi, ellerinden zor kurtulduk

Kanal İstanbul projesi nedeniyle "kentsel dönüşüm" kararı alınan Başakşehir Şahintepe'de evlerinden edilmek istenen mahalleli bu sefer de belediye meclisi toplantısında saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Meral Danyıldız'ın haberine göre Başakşehir Belediyesi'ne arsa alım-satım yetkisi tanıyan önerinin onaylandığı Meclis Oturumu tamamlandı. Şahintepe halkı, AKP'li Belediye'nin yetkilerini artıran bu düzenlemeye 'hayır' demek için salonda yerini aldı. Halkın katılımına açık olan toplantıda tepkisini dile getiren Şahintepeliler, çıkışta AKP'li üyeler ile merdivende karşılaştı.

Şahintepe Halkı, AKP'lilere "Bu düzenlemeyi neden yapıyorsunuz, bizden ne istiyorsunuz" diye isyan etti. AKP'li Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, elindeki dosyayla vatandaşların kafasına vurdu. O anları görüntüleyen başka bir vatandaşı ise merdivenlerden itti; görüntü almasını engellemeye çalıştı.

AKP'li Başkan Yardımcısı Melik'e, Yazı İşleri Müdürü ile diğer meclis üyeleri de katıldı. Onlar da Meclis'e gelen Şahintepe Halkı'na şiddet uyguladı.

"71 YAŞINDAYIM, BANA DENK GELSE HERHALDE ÖLÜRDÜM"

O anları yaşayan Şahintepeliler, olanları Sözcü TV'ye anlattı. 71 yaşındaki Hasan Tekcanlı, "Ben kırk senedir burada oturuyorum. Burayı elimizden almaya çalışıyorlar. Biz de kendimizi korumak için Meclis'e katıldık. Biz de 'Halka danışmadan kendi kendinize karar çıkarıyorsunuz' dedik. Sonra çok öfkelendiler, saldırdılar. Kadınlar araya girmese dayak yiyecektik. Ben bu yaşımda arada kaldım, çok öne çıkamadım, zaten bir darbe yesem ölürüm" dedi.

"ELLERİNDEN ZOR KURTULDUK"

60 yaşındaki Fahrettin Kılıç da yıllardır mücadele eden Şahintepelilerden yalnızca biri... Meclis'te yaşadıklarını anlatan Kılıç, "Biz tepki gösterince küfür etmeye başladılar, darp etmeye çalıştılar, bizi ayırmasalar linç edeceklerdi. Bir arkadaşımıza yumruk attılar. Ellerinden zor kurtulduk. Görüntülerde zaten hepsi var" şeklinde konuştu.

"KAFAMA KALEM FIRLATTILAR"

Kafasına kalem fırlatılarak saldırıya uğradığını belirten bir diğer isim "Biz onların yolsuzluklarını kabul etmediğimiz için bize saldırdılar" ifadesini kullandı. Yaşanan şiddeti önlemeye çalışan kadınlardan Sabite Yüce ise, "Şahintepe halkından özür dilemeli ve istifa etmeliler. Çünkü kafaya fırlatılan dosya bütün Şahintepe halkının kafasına fırlatılmıştır. Zaten evimizi elimizden alıyorsunuz. Bu cüret nereden?" diye sordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'lilerin saldırdığı vatandaşlar: Bizi linç edeceklerdi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:15:15