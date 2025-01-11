AKP'lilerin saldırdığı vatandaşlar: Bizi linç edeceklerdi, ellerinden zor kurtulduk





"71 YAŞINDAYIM, BANA DENK GELSE HERHALDE ÖLÜRDÜM"





"ELLERİNDEN ZOR KURTULDUK"





"KAFAMA KALEM FIRLATTILAR"

Sözcü'den Meral Danyıldız'ın haberine göre Başakşehir Belediyesi'ne arsa alım-satım yetkisi tanıyan önerinin onaylandığı Meclis Oturumu tamamlandı. Şahintepe halkı, AKP'li Belediye'nin yetkilerini artıran bu düzenlemeye 'hayır' demek için salonda yerini aldı. Halkın katılımına açık olan toplantıda tepkisini dile getiren Şahintepeliler, çıkışta AKP'li üyeler ile merdivende karşılaştı.Şahintepe Halkı, AKP'lilere "Bu düzenlemeyi neden yapıyorsunuz, bizden ne istiyorsunuz" diye isyan etti. AKP'li Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, elindeki dosyayla vatandaşların kafasına vurdu. O anları görüntüleyen başka bir vatandaşı ise merdivenlerden itti; görüntü almasını engellemeye çalıştı.AKP'li Başkan Yardımcısı Melik'e, Yazı İşleri Müdürü ile diğer meclis üyeleri de katıldı. Onlar da Meclis'e gelen Şahintepe Halkı'na şiddet uyguladı.O anları yaşayan Şahintepeliler, olanları Sözcü TV'ye anlattı. 71 yaşındaki Hasan Tekcanlı, "Ben kırk senedir burada oturuyorum. Burayı elimizden almaya çalışıyorlar. Biz de kendimizi korumak için Meclis'e katıldık. Biz de 'Halka danışmadan kendi kendinize karar çıkarıyorsunuz' dedik. Sonra çok öfkelendiler, saldırdılar. Kadınlar araya girmese dayak yiyecektik. Ben bu yaşımda arada kaldım, çok öne çıkamadım, zaten bir darbe yesem ölürüm" dedi.60 yaşındaki Fahrettin Kılıç da yıllardır mücadele eden Şahintepelilerden yalnızca biri... Meclis'te yaşadıklarını anlatan Kılıç, "Biz tepki gösterince küfür etmeye başladılar, darp etmeye çalıştılar, bizi ayırmasalar linç edeceklerdi. Bir arkadaşımıza yumruk attılar. Ellerinden zor kurtulduk. Görüntülerde zaten hepsi var" şeklinde konuştu.Kafasına kalem fırlatılarak saldırıya uğradığını belirten bir diğer isim "Biz onların yolsuzluklarını kabul etmediğimiz için bize saldırdılar" ifadesini kullandı. Yaşanan şiddeti önlemeye çalışan kadınlardan Sabite Yüce ise, "Şahintepe halkından özür dilemeli ve istifa etmeliler. Çünkü kafaya fırlatılan dosya bütün Şahintepe halkının kafasına fırlatılmıştır. Zaten evimizi elimizden alıyorsunuz. Bu cüret nereden?" diye sordu.