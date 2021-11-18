AKP'lilerin yönettiği Turkcell’in Rus ortağından şikayet

Turkcell’in Rus ortağı Mikhail Fridman’ın şirketi LetterOne, yatırımcıların şirketin geleceğine olan inancını yitirdiğini belirterek, “Turkcell’in yönetim biçiminden derin şekilde endişeliyiz. Şirket yönetiminin gerekli yetkinliğe, deneyime ve sorumluluğa sahip olmadığını düşünüyoruz” dedi.





LetterOne tarafından Turkcell’e gönderilen açık mektupta şirketin performansı, yönetimi ve değeri konusunda hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.





Mektupta Turkcell’in yeni bir yönetim belirlemesi ve maliyet ile gelir yapısını gözden geçirmesi gerektiği belirtildi. LetterOne, bu adım atılırsa Turkcell’in kaydadeğer oranda daha fazla değer üreteceği ve pazar lideri bir dijital telekom şirketi haline geleceği savunuldu.





En büyük ikinci ortak

Rus milyarder Mikhail Fridman’ın şirketi LetterOne, yüzde 19.8’lik hissesiyle, Türkiye Varlık Fonu’ndan sonra Turkcell’deki en büyük ikinci hissedar.